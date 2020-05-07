СМИ: турецкий препарат для лечения COVID-19 готов к тестированию на людях

ТАСС, 7 мая. Турецкие ученые разработали лекарство для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, показавшее свою эффективность в лабораторных условиях. Об этом сообщило агентство Anadolu в четверг.

Препарат "TR-C 19" был разработан компанией VSY Biotechnology в сотрудничестве со стамбульским Университетом медицинских наук.

Ректор университета Джевдет Эрдол отметил, что проект подошел к стадии клинических испытаний. "В результате нашей научно-исследовательской работы, поддерживаемой министерством здравоохранения, мы разработали препарат "TR-C 19" и смогли в лабораторных условиях нейтрализовать коронавирус. Сейчас мы готовы к тестированию на добровольцах с диагнозом COVID-19", - заявил Эрдол. На данный момент исследователи ожидают от Минздрава Турции соответствующего разрешения.

Новый коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 131 тыс., умерли 3 584 человека, выздоровели 78 202.