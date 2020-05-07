Коронавирус выявили у сотрудника городской управы Калуги

ТАСС, 7 мая. Коронавирусная инфекция подтверждена у сотрудника городской управы Калуги, сообщил журналистам исполняющий обязанности городского главы Дмитрий Денисов. Еще у двух человек подозрение на коронавирус.
"У нескольких сотрудников городской управы наблюдаются симптомы ОРВИ. Все они после осмотра медиками изолированы по месту жительства, все прошли тест на COVID-19. У одного из них он оказался положительным. Высока вероятность того, что тест будет положительным и двух других наших коллег", - написал он.
Состояние заразившегося коронавирусом оценивается медиками как средней тяжести. Он находится дома. Установлен круг контактных лиц, у всех взяты анализы, уточнили в пресс-службе калужской горуправы.
Всего в Калужской области, по данным оперативного штаба, к 7 мая выявлено 1 564 заразившихся коронавирусом. Из них 13 человек умерли, 173 выздоровели.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,6 млн человек, около 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 177 160 случаев заражения, выздоровели 23 803 человека, умерли 1 625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.