Коронавирус выявили у сотрудника городской управы Калуги

ТАСС, 7 мая. Коронавирусная инфекция подтверждена у сотрудника городской управы Калуги, сообщил журналистам исполняющий обязанности городского главы Дмитрий Денисов. Еще у двух человек подозрение на коронавирус.

"У нескольких сотрудников городской управы наблюдаются симптомы ОРВИ. Все они после осмотра медиками изолированы по месту жительства, все прошли тест на COVID-19. У одного из них он оказался положительным. Высока вероятность того, что тест будет положительным и двух других наших коллег", - написал он.