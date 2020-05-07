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В Балтийском море у побережья Светлогорска нашли фрагменты фронтового самолета

Находки передадут в музей

КАЛИНИНГРАД, 7 мая. /ТАСС/. Фрагменты боевого самолета "Аэрокобра" времен Великой Отечественной войны обнаружены в Балтийском море у побережья города Светлогорска Калининградской области. Об этом в четверг сообщил ТАСС председатель Совета региональной общественной организации поисковиков "Совесть" Руслан Хисамов.

Уникальная находка в канун 75-летия Великой Победы была сделана специалистами группы компаний "ГЕОИЗОЛ" в ходе работ по берегоукреплению старой набережной, разрушенной в результате январского шторма 2019 года. Ими были подняты из воды части авиационной техники: двигатель, редуктор, лопасти винта, которые изучили поисковики.

"Есть основания предполагать, что обнаруженные предметы - это фрагменты самолета "Аэрокобра" Р-39, который пилотировал младший лейтенант Анатолий Кирильченко, 1922 года рождения. Согласно архивным данным, 19 февраля 1945 года он, выполняя боевое задание, был подбит истребителями противника, произвел посадку горящего самолета на лед у берега Балтийского моря в районе города Раушен (ныне Светлогорск)", - рассказал Хисамов.

Предполагаемые координаты приземления самолета совпадают с координатами обнаруженных обломков. Судьба пилота не установлена, до сих пор он числится как пропавший без вести. По архивным данным известно, что Кирильченко в 1941 году был призван на службу Дзержинским аэроклубом Москвы. Служил и воевал в 494-м истребительном ордена Суворова авиационном полку, затем в 190-й истребительной Полоцкой Краснознаменной ордена Кутузова авиационной дивизии. За боевые заслуги удостоен ордена Отечественной войны 1-й степени, ордена Славы 3-й степени, отметил собеседник.

Поисковики обратились в региональный главк МЧС России с просьбой обследовать специалистами-водолазами участки морского дна, чтобы поднять оставшиеся части самолета, а, возможно, и найти останки летчика. Помощь в организации работ оказывает аппарат полномочного представителя президента РФ в СЗФО, правительство Калининградской области.

Фрагменты самолета поисковики передадут в музей боевой славы 11-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии в Калининграде.

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