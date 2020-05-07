Первое масштабное собрание фотографий времен Великой Отечественной войны появилось в РФ

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Проект "Образы войны" стартовал в России, он объединит тысячи фотографий времен Великой Отечественной войны. Как отметил в ходе презентации помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, проделана большая работа по атрибутированию каждого снимка.

"Мы собираем фотографии военных лет, мы их правильно атрибутируем на русском и английском языках. Везде указано, кто снимал, когда, что изображено, с максимальной достоверностью. После этого фотография сканируется в профессиональном качестве и выкладывается в свободный некоммерческий доступ на ресурсе образывойны.рф. Ресурс этот уже открыт сейчас, и уже работают его мобильные версии. Собственно, фотографии, которые размещены на этом ресурсе, каждый гражданин может использовать для своего личного архива, в блогах - в любых некоммерческих целях, что очень важно. <…> Сайт очень удобно сделан в пользовании, там можно выбрать фотографии по времени, по конкретным сражениям, по лицам, по военачальникам", - сказал он.

По словам Мединского, на сайте проекта уже выложено более 2 тыс. снимков, а в перспективе эта цифра возрастет до 20 тыс. "Сейчас этих фотографий за первые дни выложено больше двух тысяч, мы надеемся, что их станет больше 20 тысяч в этом архиве, <…> и теперь нашим школьникам, и журналистам не надо будет фантазировать, как выглядел советский воин на Карельском фронте. Случаются иногда досадные, до смешного, ошибки, когда изображается не наша техника, не наши солдаты, даже на военных пропагандистских и юбилейных плакатах", - подчеркнул председатель РВИО.

Он отметил, что загрузить фотографию из личного или семейного архива может любой желающий, но при этом есть несколько условий. "Мы хотим, чтобы каждый небольшой музей, каждый частный коллекционер, каждая организация, в которой есть достоверные фото военной поры и которые можно правильно атрибутировать, направляла их сюда. <…> Можете направлять личные, семейные фотографии, но, подчеркну, при условии, что мы понимаем, что на них изображено, когда это снималось, желательно - кем. Естественно, авторские права сохраняются - речь идет только о некоммерческом использовании данных фотографий", - добавил он.

Образовательный проект

Научный директор РВИО Михаил Мягков отметил, что проект может быть использован и в образовательных целях. "Это проект очень важный сегодня для воспитания молодого поколения. Ведь школьные учителя, преподаватели вузов могут использовать теперь эти фотографии для своих презентаций, для иллюстрации школьных учебников, иллюстраций к атласам", - сказал он.

Особое значение "Образы войны" приобретают для просвещения зарубежной аудитории. "Наша задача - выложить в открытый доступ именно наши фотографии, показать то, что именно наши солдаты одержали верх, переломили вражескую машину - самую мощную военную машину на 1941 год. <…> Эти фотографии весьма важны сегодня и для зарубежной аудитории. Английский или американский школьник, зайдя в интернет и прочитав на английском языке аннотацию к той или иной фотографии, узнает, как мы оцениваем ход Второй мировой войны, как мы в Советском Союзе и в современной России чтим память наших ветеранов", - подчеркнул Мягков.

Партнерами РВИО в реализации проекта выступили Российский государственный архив кинофотодокументов, РОСФОТО, Мультимедиа Арт Музей, Российский фонд культуры, Музей Победы на Поклонной горе и Российское историческое общество.