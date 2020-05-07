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75-летие Победы

"Сириус" в Сочи накануне 9 мая организует телемост "Россия для Победы" с регионами России

Телемост продлится несколько часов, в течение которых каждый из регионов расскажет историю своего вклада в победу

СОЧИ, 7 мая. /ТАСС/. Телемост "Россия для Победы" при участии нескольких регионов РФ будет организован накануне празднования дня Победы в Образовательном центре "Сириус". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра в четверг.

"8 мая в 12:00 по московскому времени Образовательный центр "Сириус" начинает телемост с регионами, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Акция призвана объединить все города страны с целью сохранить нашу общую историческую память, укрепить связь с поколениями, воспитавшими в россиянах дух победителей. К проведению телемоста присоединятся Новосибирск, Екатеринбург, Волгоград, Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Республики Адыгея, Татарстан, Якутия", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что эфиры проведут образовательные центры по модели "Сириус", открытые в регионах для выявления и сопровождения одаренных школьников и талантливой молодежи. Телемост продлится несколько часов, каждый из регионов расскажет свою историю победы в войне. Так, из Московской области с рассказом о битве за Москву в эфир выйдут юные историки - победители Всероссийской олимпиады школьников. Об одном из самых великих и масштабных сражений в истории Второй мировой войны - Сталинградской битве, скульптуре "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане и полотнах художников, запечатлевших войну, расскажут представители регионального центра в Волгоградской области "Волна".

Новосибирск, Екатеринбург и Казань, ставшие в годы войны центрами эвакуации предприятий оборонной и строительной промышленности, расскажут о вкладе в победу тыловиков. Темой эфира Санкт-Петербургского центра "Академия талантов" станет оборона Ленинграда и великая трагедия блокады. Воспитанники Малой академии наук Республики Саха с помощью семейных архивов расскажут о том, как в годы войны в государственном масштабе Якутия занималась заготовкой продовольствия для армии, являлась поставщиком цветных металлов и древесины. Об обороне территорий Северного Кавказа, защите Эльбруса силами горнострелковых дивизий будет рассказано в ходе эфирного включения из Майкопа.

Завершится программа телемоста эфиром из Образовательного центра "Сириус" в Сочи, в ходе которого будет рассказана история города-госпиталя, который уже в первый год войны принял более 20 тысяч раненых. В повествовании будут использоваться документальные хроники и исторические архивы, произведения искусства местных художников и скульпторов, демонстрация памятных мест сражений и мемориалы. Присоединиться к телемосту сможет любой желающий. После окончания трансляции она будет доступна для просмотра в записи на YouTube-канале образовательного центра.

Центр "Сириус"

Центр "Сириус" был открыт в июне 2015 года на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента РФ Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Задача "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в нем для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.

Теги
РоссияКраснодарский край75-летие Победы
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