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Пандемия коронавируса нового типа

Первому российскому курорту в Карелии окажут поддержку в размере 22 млн рублей в пандемию

Поддержку в размере 10 млн рублей также предоставят санаторию "Белые ключи"

ТАСС, 7 мая. Власти Карелии окажут финансовую поддержку санаторию "Марциальные воды", который терпит убытки из-за пандемии коронавируса, предоставив субсидию в 22 млн рублей. Об этом в четверг сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Санаторий "Марциальные воды", основанный Петром I в 1719 году на базе железистых минеральных источников, находится на территории Кондопожского района Карелии в 54 км к северу от Петрозаводска, считается первым российским курортом. Также в "Марциальных водах" расположена Церковь святого апостола Петра XVIII века.

"С 28 марта в связи с ограничительными мерами в условиях пандемии коронавируса санаторий "Марциальные воды" приостановил прием и лечение гостей. Предприятие несет большие убытки. Для того, чтобы сохранить первый российский курорт, принято решение предоставить ему субсидию из резервного фонда правительства в размере 22 млн рублей", - написал Парфенчиков.

Парфенчиков также сообщил, что поддержку в размере 10 млн рублей предоставят санаторию "Белые ключи", который также прекратил прием граждан на санаторно-курортное лечение в период с 28 марта по 1 июня.

Санаторий "Белые ключи" - единственный санаторий в городе Петрозаводске, находится в зеленой зоне, в 700 метрах от Онежского озера.

Теги
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
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