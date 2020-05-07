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75-летие Победы

Петербург проведет массовые праздники в честь Дня Победы после снятия карантина

Губернатор города Александр Беглов пригласил всех желающих присоединиться к акции чтения стихов о Великой Отечественной войне и Победе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Массовые мероприятия, которые были запланированы в Санкт-Петербурге к Дню Победы и отменились из-за необходимости соблюдать самоизоляцию, будут проведены в более поздние сроки. Об этом в четверг сообщил губернатор города Александр Беглов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"К сожалению, эпидемия внесла коррективы в наши планы. Все публичные, массовые мероприятия 9 мая отменены. Но придет время, и мы обязательно отметим наш главный праздник на улицах и площадях нашего великого города. А сейчас в онлайн-формате мы можем отпраздновать День Победы не менее масштабно", - написал губернатор.

Беглов пригласил всех желающих присоединиться к акции чтения стихов о Великой Отечественной войне и Победе, в которой уже приняли участие более 1,5 тыс. жителей города, включая его самого.

"Мне как сыну фронтовика было приятно дать старт этой акции, и я очень рад, что она получила огромный отклик", - отметил он.

Перенос мероприятий

Как сообщила пресс-служба городской администрации, ранее в Санкт-Петербурге было запланировано более 200 праздничных мероприятий к Дню Победы. Большинство из них по предписанию главного санитарного врача пришлось отменить или перенести на более поздние сроки.

"В Петербурге не состоятся массовые церемонии возложения венков и цветов, в том числе на Пискаревском кладбище. Оно, как и другие мемориальные кладбища, будет закрыто для посетителей. Не будет шествия Бессмертного полка, акций на улицах, площадях и в парках. В городе не будет традиционного фейерверка. Будут произведены исключительно залповые выстрелы", - отметили в Смольном.

В пресс-службе сообщили, что Беглов записал обращение по случаю 9 мая, в котором пообещал по согласованию с горожанами назначить дату празднования 75-летия Победы, когда позволит эпидемическая ситуация в Петербурге.

"В Ленинграде - Санкт-Петербурге всегда было принято особо торжественно отмечать День Победы. Жители и гости города приходили на мемориалы, поздравляли ветеранов на улицах и площадях, выходили на акцию Бессмертного полка, радовались залпам салюта. Везде была атмосфера радости. Все это у нас обязательно будет, как только мы вместе справимся с эпидемией. Мы выберем день, когда все вместе отметим наш главный праздник - День Победы. А сейчас нам надо набраться терпения", - процитировала губернатора его пресс-служба.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург75-летие Победы
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