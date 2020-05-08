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Экс-помощница призвала обвиненного в домогательствах Байдена выйти из предвыборной гонки

Ранее бывшая сотрудница Сената Конгресса США Тара Рид подала заявление в полицию в американской столице

НЬЮ-ЙОРК, 8 мая. /ТАСС/. Бывшая сотрудница Сената Конгресса США Тара Рид, которая утверждает, что около 30 лет назад подверглась сексуальным домогательствам со стороны Джозефа Байдена, являющегося сейчас наиболее вероятным кандидатом в президенты от Демократической партии, призывает его выйти из предвыборной гонки. Об этом она заявила в интервью журналистке Мегин Келли, опубликованном в четверг в Twitter.

Рид была помощницей Байдена, когда он являлся сенатором от штата Делавэр. Ранее Рид не раз заявляла в СМИ, что подверглась насильственным действиям сексуального характера со стороны Байдена. В апреле она подала заявление в полицию в американской столице. Она утверждает, что в 1993 году Байден в одном из коридоров в Капитолии без разрешения целовал ее, прикасался к ней, а также настаивал на интимных отношениях.

Рид призвала Байдена "принять ответственность" и выйти из президентской гонки. На вопрос о том, желает ли она, чтобы Байден отказался от намерений стать кандидатом от демократов на предстоящих выборах, Рид ответила: "Я бы хотела этого, но он так не сделает. Но я бы хотела этого. Таково мое эмоциональное состояние".

Бывшая помощница Байдена констатировала, что в последнее время регулярно подвергалась нападкам со стороны его представителей. Рид отметила, что ее обвиняли в том, что она является "российским агентом". "Это раззадоривает людей. Мне угрожали смертью, поскольку думали, что я предала Америку", - добавила она. Экс-сотрудница Конгресса США сообщила, что ее личная информация была опубликована в социальных сетях.

Рид констатировала, что готова повторить обвинения в отношении Байдена под присягой и быть подвергнута перекрестному допросу. На вопрос о том, может ли она пройти проверку на полиграфе, Рид ответила: "Я не преступник. Джо Байден должен пройти проверку на полиграфе". Она уточнила, что готова к соответствующей проверке, если на нее согласится Байден.

Байден отвергает обвинения

Байден 1 мая назвал обвинения со стороны Рид неправдой. Он отметил, что в той версии, которую она изложила журналистам, есть нестыковки.

Как сообщила в апреле газета The New York Times, ранее семь других женщин заявили журналистам о том, что из-за некоторых действий Байдена, в том числе навязчивых поцелуев, объятий и прикосновений, они чувствовали себя некомфортно. Некоторые из них отметили, что считают версию, которую изложила Рид, правдоподобной.

Байден остался единственным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов после выхода 8 апреля из предвыборной борьбы сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.

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