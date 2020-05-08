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Пандемия коронавируса нового типа

На Камчатке вдвое выросло число участвующих в лососевой путине местных жителей

Рыбопромышленники ожидают в этом году около 6 тыс. камчатцев

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 мая. /ТАСС/. Количество привлекаемых к работам на лососевой путине камчатцев в 2020 году выросло вдвое в связи с организационными трудностями по трудоустройству приезжих вахтовиков во время пандемии, а также с осложнившейся ситуацией на рынке труда полуострова. Об этом ТАСС рассказал врио министра рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.

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"Мы ожидаем на путине около 6 тыс. камчатцев, это почти вдвое больше, чем в предыдущие годы. Связано это с дополнительными организационными трудностями рыбопромышленных компаний по привлечению рабочих из других регионов: сотрудников нужно разместить на 14-дневную обсервацию и протестировать на наличие коронавируса, что влечет для компаний дополнительные расходы. Кроме того, из-за пандемии ситуация на рынке труда в крае осложнилась, и некоторые камчатцы сегодня хотят дополнительно подзаработать в летний период", - сказал Здетоветский.

Врио руководителя краевого министерства рыбного хозяйства добавил, что на полуостров уже прибыло около 3 тыс. вахтовиков, которые будут занятые на лососевой путине. Все они проходят обязательную обсервацию и обследуются на коронавирус за счет рыбопромышленных предприятий.

"Убытки, понесенные бизнесом в связи с необходимостью организации самоизоляции прибывших работников, составляют десятки миллионов рублей. Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов поставил перед нами задачу просчитать все возможные варианты компенсации издержек, и мы определяем объем средств, который понадобится на эти цели. Но нужно понимать, что из-за складывающейся неблагоприятной экономической ситуации будут сложности с определением источника финансирования этих мероприятий", - сказал Здетоветский.

Просчитывая риски

Старт лососевой путины 2020 года на Камчатке назначен на 1 июня, по прогнозам рыбаков на Камчатке выловят порядка 230 тыс. тонн лосося. Ситуация с распространением коронавируса хоть и внесла коррективы в ежегодную рыбалку, но подготовка к ней уже почти завершена.

"Мы видим, что руководители компаний ответственно относятся к организации путины и уделяют большое внимание эпидемиологической безопасности. Все понимают, какие риски может повлечь возникновение новых очагов коронавируса. Но учитывая значение лососевой путины на Камчатке для экономики региона, и продовольственной безопасности страны не отработать путину предприятия просто не могут даже во время пандемии", - отметил врио министра.

По его словам, сейчас основная задача рыбопромышленников - не допустить распространения инфекции на заводах и в прилегающих населенных пунктах. "Мы оцениваем все риски по завозу такого большого числа вахтовиков в регион и делаем все возможное, чтобы путина в такой непростой период прошла спокойно", - заключил он.

В прошлом году камчатские рыбаки добыли более 1,5 млн тонн лосося, что на 9 тысяч тонн меньше, чем в рекордный 2018 год. Рыбаки полуострова обеспечили более 31% общероссийского улова и 45% вылова по дальневосточному бассейну. Рыбопромышленные предприятия полуострова перечислили в бюджеты разных уровней почти 13 млрд рублей налоговых поступлений.

Теги
РоссияКамчатский крайПандемия коронавируса нового типа
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