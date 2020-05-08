{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Сахалинской области планируют возобновить работу предприятий в июне

По словам главы региона Валерия Лимаренко, режим самоизоляции ослабят уже с 9 мая

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мая. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в июне планируют возобновить работу предприятий, приостановленную из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране и в мире. Об этом в пятницу сообщил журналистам губернатор региона Валерий Лимаренко.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Вполне реализуемо, что в июне предприятия региона могут вернуться к обычному режиму деятельности, а люди вновь выйдут на работу", - сообщил глава области.

По словам губернатора, уже с завтрашнего дня в регионе режим самизоляции будет ослаблен. Откроются некоторые отдельно стоящие непродовольственные и промышленные магазины и организации сферы бытовых услуг.

В конце апреля в области заработала часть салонов красоты.

Ранее областные власти сообщали журналистам о том, что из-за пандемии на островах приостановлена экономическая деятельность по 88 направлениям. Самые большие потери понесли организаций общепита, парикмахерские, магазины косметики и одежды, массажные салоны, объекты дошкольного образования, зрелищно-развлекательные и прокатные компании и другие предприниматели, чей вид деятельности направлен на клиентов. В связи с этим в области разработан пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Помимо этого, в регионе создана "касса взаимопомощи" для выплаты зарплаты в случае тяжелого положения какого-то предприятия.

На сегодняшний день в Сахалинской области от коронавирусной инфекции лечатся 15 человек. Еще 20 пациентов выздоровели и ранее были выписаны из больницы. До сих пор не было зарегистрировано ни одного тяжелого случая, болезнь у всех заразившихся протекает в легкой форме. С 1 апреля в регионе действует режим самоизоляции.

Теги
РоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская областьДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Посол РФ в Колумбии поздравил соотечественников с Днем Победы
Сергей Кошкин также призвал присоединиться к акции "Бессмертный полк. Колумбия" в Facebook
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС