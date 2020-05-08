В Сахалинской области планируют возобновить работу предприятий в июне

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мая. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в июне планируют возобновить работу предприятий, приостановленную из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране и в мире. Об этом в пятницу сообщил журналистам губернатор региона Валерий Лимаренко.

"Вполне реализуемо, что в июне предприятия региона могут вернуться к обычному режиму деятельности, а люди вновь выйдут на работу", - сообщил глава области.

По словам губернатора, уже с завтрашнего дня в регионе режим самизоляции будет ослаблен. Откроются некоторые отдельно стоящие непродовольственные и промышленные магазины и организации сферы бытовых услуг.

В конце апреля в области заработала часть салонов красоты.

Ранее областные власти сообщали журналистам о том, что из-за пандемии на островах приостановлена экономическая деятельность по 88 направлениям. Самые большие потери понесли организаций общепита, парикмахерские, магазины косметики и одежды, массажные салоны, объекты дошкольного образования, зрелищно-развлекательные и прокатные компании и другие предприниматели, чей вид деятельности направлен на клиентов. В связи с этим в области разработан пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. Помимо этого, в регионе создана "касса взаимопомощи" для выплаты зарплаты в случае тяжелого положения какого-то предприятия.

На сегодняшний день в Сахалинской области от коронавирусной инфекции лечатся 15 человек. Еще 20 пациентов выздоровели и ранее были выписаны из больницы. До сих пор не было зарегистрировано ни одного тяжелого случая, болезнь у всех заразившихся протекает в легкой форме. С 1 апреля в регионе действует режим самоизоляции.