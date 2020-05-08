Сахалинские компании сами будут содержать своих вахтовиков в обсерваторах

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мая. /ТАСС/. Власти Сахалинской области приняли решение обязать предприятия взять на себя расходы по двухнедельному содержанию в обсерваторах их сотрудников, которые прилетают в регион для работы вахтовым методом. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе регионального правительства.

"Планируется, что организации, пригласившие на острова сотрудников, будут заключать соглашения с учреждениями, приспособленными под обсерваторы, и оплачивать затраты на проживание людей", - сообщили в пресс-службе. В ближайшее время будет подготовлено соответствующее соглашение.

По информации правительства региона, областные власти уже обязали местных работодателей заранее сообщать о работниках, прибывающих на острова, и согласовывать списки с силовыми структурами. При этом, ООО "Восточная горнорудная компания" и нефтегазовые компании, работающие по шельфовым проектам "Сахалин-1" и "Сахалин-2", начали самостоятельно содержать своих вахтовиков в обсерваторах еще до решения региональных властей.

"Вахтовики - это сотрудники предприятий, которые не являются государственными структурами. Вполне очевидно, что они обязаны заботиться об их содержании на Сахалине. В обсерваторах места есть, мы не просим компании придумывать свои места для изоляции сотрудников, но оплачивать расходы они должны сами, так как это их работники. Это справедливо и закономерно", - прокомментировали ТАСС в правительстве региона.

Сейчас все прибывающие на Сахалин пассажиры проходят обязательные тесты на коронавирусную инфекцию как в аэропорте прилета, так и перед вылетом на остров. После прибытия в Южно-Сахалинск все прилетевшие отправляются на сутки в специально подготовленные обсерваторы. Анализы тех пассажиров, чьи предварительные тесты показывают положительный результат, отправляют в научный центр "Вектор" в Новосибирске. Пассажиры с отрицательными тестами отправляются на обязательный двухнедельный карантин домой при наличии местной прописки. Люди без сахалинской прописки остаются в обсерваторах на 14 дней. Всего сейчас в области организована работа 22 обсерваторов. В основном они находятся в Южно-Сахалинске, где для временного содержания граждан приспособили гостиницы, спортивные и физкультурно-оздоровительные комплексы.

На сегодняшний день в Сахалинской области от коронавирусной инфекции лечатся 15 человек, еще 20 пациентов выздоровели и ранее были выписаны из больницы. До сих пор не было зарегистрировано ни одного тяжелого случая, болезнь у всех заразившихся протекает в легкой форме. С 1 апреля в регионе действует режим самоизоляции.