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В Бурятии с 10 мая расширится перечень предприятий, которым разрешается работать

Речь идет о 15 категориях организаций малого и среднего бизнеса, оказывающих различные услуги

ТАСС, 8 мая. Власти Бурятии определили 15 категорий малого и среднего бизнеса, которым с 10 мая разрешается работать, сообщается в пятницу на официальном сайте правительства региона.

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"Распоряжением правительства республики определены 15 категорий малого и среднего бизнеса, которым с 10 мая будет разрешена предпринимательская деятельность", - говорится в сообщении.

Так, работать начнут юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по химчистке и стирке, ремонту компьютеров, сотовых телефонов, электронной бытовой техники и бытовых приборов. Разрешается работать компаниям, которые занимаются ремонтом обуви, пошивом одежды, изготовлением ключей, ремонтом часов, ювелирных изделий, мойкой и полировкой автотранспортных средств, предоставляющие кадастровые, консалтинговые и бухгалтерские услуги. Также возобновить работу смогут саморегулируемые организации арбитражных управляющих. Также попали в перечень специализированные магазины, торгующие книгами, писчебумажными, канцелярскими товарами, цветами и растениями, мебелью, бытовой техникой и электроникой, автотранспортными средствами, отходами и ломом и предприятия обработки вторичного сырья.

В сообщении отмечается, что все организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых не приостановлена, обязаны представить через интернет-портал "Работающая Бурятия" соответствующие сведения о количестве работников.

В конце апреля президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с властями регионов и представителями бизнеса начать готовить общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов россиян и роста экономики.

Всего в Бурятии подтверждено 548 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 162 человека, умерло четыре пациента.

Теги
РоссияБурятияДальний ВостокПандемия коронавируса нового типа
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