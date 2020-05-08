В Сахалинской области завершили строительство Дома ветеранов и инвалидов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мая. /ТАСС/. Строительство Дома ветеранов и инвалидов войны завершилось в Южно-Сахалинском городском округе в пятницу, в преддверии празднования 75-летия Победы. Об этом сообщил ТАСС представитель правительства Сахалинской области.

"Сегодня представители правительства отправились в Луговое (планировочный район Южно-Сахалинска - прим. ТАСС), чтобы убедиться в окончании работ. Строительство Дома ветеранов и инвалидов сегодня завершилось", - сообщил собеседник агентства. В ближайшее время учреждение будет сдано в эксплуатацию.

Строительство учреждения пансионатного типа началось в июле 2018 года и проходило по национальному проекту "Демография", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Ранее власти региона обещали общественности и журналистам, что работу обязательно успеют завершить к Дню Победы. Дом ветеранов станет одной из базовых площадок для реализации в Сахалинской области проекта по сопровождаемому проживанию пожилых людей при стационарных учреждениях в рамках регионального проекта "Старшее поколение", входящего в нацпроект.

Дом ветеранов

На реализацию проекта ушло около 500 млн рублей. Финансирование велось за счет регионального бюджета. Общая площадь здания составляет почти 4 тыс. кв. м. Учреждение поделено на три блока: жилое пятиэтажное здание на 50 однокомнатных квартир и два одноэтажных блока социально-бытового обслуживания. Квартиры рассчитаны на проживание двух человек, площадь каждой из них - около 38 кв. м. Таким образом, в новом здании смогут поселиться 100 ветеранов и инвалидов войны.

Помимо жилой комнаты, предусмотрены кухня, прихожая, кладовая, балкон или лоджия и санузел с ванной. В каждой квартире установят электропечь, телевизор, стиральную машину и холодильник. Также для жильцов предусмотрены столовые и прачечные на каждом этаже, медпункт с процедурной комнатой, спортивный и концертный залы.

Все помещения Дома ветеранов адаптированы под людей с ограниченными возможностями здоровья. На входах и лестницах установлены пандусы, в здании - специальные лифты, соответствующим образом оснащены санузлы. Специальные таблички помогут слабовидящим ориентироваться в пространстве. В помещениях, где инвалид может оказаться один, предусмотрены система двусторонней связи с диспетчером или дежурным, а также тревожные кнопки.

По информации областных властей, на территории Дома ветеранов в дальнейшем будут обустроены пешеходные аллеи, спортивные снаряды, беседки и пешеходные зоны.

О нацпроекте

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов. Входящий в него проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание, приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Общий бюджет нацпроекта для всех регионов страны - 3,1 трлн рублей.