В Томской области работают над доставкой медицинских грузов с помощью беспилотников

"На фоне пандемии коронавирусной инфекции сейчас мы разрабатываем концепцию применения беспилотников для доставки медицинских грузов. В Томской области мы рассматриваем возможность наладить оперативную доставку медицинских анализов и химических реактивов в Томск из отдаленных населенных пунктов региона, начиная от города Стрижевой на северо-западе области", - рассказал он.

По словам руководителя центра, сейчас прорабатываются оптимальные рабочие маршруты, анализируется эффективность применения беспилотников для решения поставленных задач. "Мы непосредственно взаимодействуем с руководством администрации Томской области и представителями администраций районов, выясняем актуальные задачи. Сейчас в первую очередь работаем по медицинскому направлению, эти вопросы - приоритетная задача", - отметил Сычков.

Технические и карантинные ограничения

В области много труднодоступных районов, например автономные месторождения, которые отрезаны от нормальной транспортной логистики, куда можно добраться только вертолетом. Соответственно, беспилотникам необходимо будет преодолевать достаточно большие расстояния - от 50 до 250 км без посадки. Поэтому нужны аппараты, которые могут работать на таком расстоянии без дозаправки, оснащенные системой связи для непрерывного контроля полета с возможностью оперативного вмешательства оператора и изменения маршрута.

16 апреля в Шегарском районе области провели имитацию доставки беспилотником в одну из деревень медикаментов и тест-систем для взятия анализов на коронавирус. Аппарат справился с задачей и смог перелететь через Обь. Однако при тестировании было решено ограничиться небольшим расстоянием всего в 2 км и грузом массой 2 кг. "Те предложения, которые сейчас прорабатываются, подразумевают использование более тяжелых беспилотников, работающих на большие дистанции, но их привлечение сейчас останавливается тем, что у нас введен режим карантина для всех приезжающих из других городов", - отметил представитель ФПИ.

Он пояснил, что для этого необходимо приглашать разработчиков из других регионов страны с более мощными дронами, чтобы продолжать тестирование. "Но из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса коллеги будут вынуждены 14 дней сидеть в карантине", - рассказал Сычков, добавив, что сейчас прорабатываются различные сценарии дальнейших действий.

Опытный район применения беспилотников

По словам Сычкова, для развития доставки грузов беспилотниками необходимо усовершенствовать российское законодательство. Сейчас его нормы ограничивают взлетную массу беспилотника для транспортировки 30 кг, а к более тяжелым аппаратам предъявляются требования, практически сопоставимые с действующими в отношении пилотируемой авиации.

"Для небольших дронов, которые разрабатываются в России и за рубежом, постоянно модернизируются, используются с разными полезными нагрузками, требования по сертификации практически невыполнимы. И это мы даже не упоминаем о цене вопроса, которая зачастую кратно превышает цену разработки", - отметил представитель ФПИ. При этом для полетов с грузом на дальние расстояния эффективно использовать только тяжелые беспилотники, которые в состоянии перевозить от 20 до 200 кг.

Он напомнил, что в марте правительство внесло в Думу проект федерального закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций", подготовленный Минэкономразвития России. "Нам крайне важно, чтобы его приняли. Это тот инструмент, который позволит в рамках конкретного региона и конкретных бизнес-кейсов подготовить предложения по совершенствованию нормативной базы, регламентирующей использование беспилотных систем. Мы сейчас готовим наши предложения для обсуждения и последующего включения в подзаконный акт", - уточнил Сычков.

Сейчас Сибирский центр ФПИ и власти Томской области прорабатывают предложение о проведении научно-технического эксперимента по транспортировке медицинских грузов на расстояние до 250 км в рамках дорожной карты создания опытного района применения беспилотников.

"Исходя из труднодоступности населенных пунктов, природно-климатических особенностей и насыщенности природными ресурсами, Томская область очень хорошо подходит для подобных экспериментов. В первую очередь это связано с безопасностью людей. У нас много леса, болота, население крайне разрежено, мы работаем с профессионалами, прокладываем маршруты так, что они не касаются населенных пунктов. И предлагаем экспериментировать именно здесь, где мы сможем работать максимально безопасно и эффективно", - пояснил он, отметив, что в западной части страны этого делать принципиально нельзя из-за сложностей с обеспечением безопасности.

В Томской области с 2018 года по решению межведомственной рабочей группы коллегии Военно-промышленной комиссии реализовывается федеральный проект "Тайга", предполагающий создание в регионе опытного района доставки грузов и выполнения других задач с использованием беспилотных авиационных комплексов. "Наш федеральный проект как раз и предназначен, чтобы в рабочих условиях оказания коммерческих сервисов можно было тестировать как новые предложения по совершенствованию нормативной базы, так и перспективные технологии беспилотников и аэронавигационных сервисов, чтобы можно было в экспериментальном режиме развивать подобные сервисы", - подчеркнул Сычков.