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Пандемия коронавируса нового типа

Голикова: объемы медпомощи онкобольным в регионах не должны снизиться из-за коронавируса

В протоколе поручений вице-премьера также указывается, что регионы должны предусмотреть дистанционное наблюдение за здоровьем ВИЧ-инфицированных

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Перепрофилирование медицинских организаций в регионах для борьбы с коронавирусной инфекцией не должно отразиться на объеме и качестве медицинской помощи онкобольным и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом говорится в протоколе поручений вице-премьера Татьяны Голиковой по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ, опубликованном в пятницу на сайте совета.

"Минздраву рекомендовать высшим органам исполнительной власти субъектов РФ при организации работы по перепрофилированию учреждений системы здравоохранения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции учитывать ситуацию в субъекте РФ с иными заболеваниями и не допускать снижения объема и качества медицинской помощи иным пациентам, в том числе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями", - говорится в документе.

Отмечается, что в случае перепрофилирования медицинской организации под лечение заразившихся коронавирусом необходимо проинформировать граждан с плановым лечением и процедурами о ближайших доступных учреждениях. Срок осуществления поручений - 10 мая 2020 года.

Согласно документу, регионы должны также предусмотреть до 20 мая дистанционное наблюдение за здоровьем ВИЧ-инфицированных.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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