Задание с доставкой на дом. Как малокомплектные школы организуют дистанционное обучение

Аналогичные трудности возникли в Якутии, где у более чем 21 тыс. школьников - это 14% от их общего числа - нет техники для дистанционного обучения. В конце апреля около 2,5 тыс. из них получили компьютеры, ноутбуки и планшеты, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки Якутии. В дальнейшем проблему планируется решать при участии муниципальных властей, которым рекомендовано оказать соответствующую помощь в пределах учебных расходов.

"Если были проблемы с интернетом - точечно решили проблему с интернетом, поменяли роутер; если давали планшет, то он был сразу с симкой, готовой к использованию. Комитет по цифровизации проверил всю технику, ее работоспособность, и все раздали школам, которые распределили среди учеников. Малокомплектные школы наравне со всеми участвовали в этой акции", - рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона.

С проблемами скорости и стабильности интернет-соединения при переходе на дистанционное обучение столкнулись многие педагоги и учащиеся. Для малокомплектных школ, большинство из которых расположены в сельской местности, актуальна и другая проблема - доступности техники. Так, в Ленинградской области с ней столкнулись 3,5 тыс. из 178 тыс. школьников. Решить проблему позволила благотворительная акция "Помоги учиться".

Минпросвещения РФ 14 марта рекомендовало регионам переход на дистанционное обучение для профилактики коронавируса. 28 апреля замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявлял о том, что компьютеры для дистанционного обучения нужны примерно 950 тыс. российских школьников.

ТАСС, 8 мая. Учителя малокомплектных школ в небольших и отдаленных населенных пунктах России с переходом на дистанционное обучение в условиях пандемии коронавируса вынуждены искать новые формы взаимодействия со школьниками. Педагоги образовательных учреждений начали вести телефонные консультации, рассылать задания через почту или даже оставлять их "до востребования" в сельском магазине, рассказали ТАСС представители региональных органов власти.

В Республике Крым все школы подключены к интернету, однако из 208 тыс. школьников около 8% не имеют доступа в сеть, отметила министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик. Региональные власти решают эту проблему вместе с мобильными операторами, которые подключают квартиры и дома школьников к мобильному интернету. На период дистанционного обучения эти услуги будут бесплатными.

Школьникам, у которых нет необходимой компьютерной техники, в Нижегородской области предоставили во временное пользование школьные ноутбуки, часть из которых приобрели по нацпроекту "Образование". В то же время в Саратовской области школьная техника потребовалась почти 1,2 тыс. учителей - помимо ноутбуков некоторым из них предоставили также школьные модемы.

Мессенджер в помощь

Кроме работы на федеральных образовательных онлайн-площадках, многие малокомплетные школы используют альтернативные варианты: Skype, социальные сети, мессенджеры. Например, в одной из школ в большом поселке Качаново в Палкинском районе Псковской области создали специальную группу в соцсети "ВКонтакте", куда педагоги выкладывают все задания и ведут на этой площадке уроки по школьному расписанию.

По словам директора малокомплектной средней общеобразовательной школы №3 в ауле Адамий в Адыгее Фатимы Читаовой, она и ее коллеги используют возможности мессенджеров в ходе дистанционного обучения. "Учитель наговаривает текст в WhatsApp, отсылает видео. Я преподаватель русской и адыгейской литературы, а также языка, стараюсь и видео по Facetime отправить, чтобы работать над произношением, если преподается язык", - сказала она ТАСС.

Вместе с тем дистанционное обучение нельзя сводить только к мобильным и интернет-технологиям - для малокомплектных школ актуальны и востребованы также другие форматы, уверены собеседники агентства. "В условиях действия ограничительных мер задачей учителя является организация передачи заданий учащимся и сбор выполненных работ любыми возможными способами - это и смс, и телефонная связь, и бесконтактная передача письменных заданий и выполненных работ с опорой в первую очередь на материалы школьных учебников", - отметили в Министерстве образования и науки Хабаровского края.

В частности, в регионе школьники младших классов могут посмотреть образовательные передачи по английскому языку, литературе, изобразительному искусству и другим предметам на местных телеканалах "Губерния" и "Хабаровск ТВ". ТВ-формат востребован и в Крыму - там уже отсняли 100 уроков для учащихся с 1-го по 11-й класс и планируют продолжать съемки.

Домашнее задание приносит почтальон

В Саратовской области для школьников, у которых отсутствует интернет, составляют индивидуальный план обучения. Детям дают задания, например, на три дня или неделю. Их могут получить родители, придя в школу и встретившись с учителем, с соблюдением всех санитарных норм, сообщили ТАСС в Минобразования региона. После подготовки сочинений, рефератов и решения задач, учащиеся также через родителей передают их в школу.

В школах Карагайского района Пермского края, где в каждой обучается не более 40 человек, педагоги разносят распечатанные задания в почтовые ящики. Выполненные задания дети фотографируют и пересылают учителям. Для связи всем родителям выданы телефонные номера педагогов. По графику проводятся телефонные консультации, где ребята могут задать вопросы по темам, по выполнению домашних заданий, рассказали ТАСС в пресс-службе Минобрнауки региона.

А вот в деревнях и селах Чердынского района Пермского края, где доступ к интернету нестабильный или отсутствует совсем, некоторые родители из-за этого написали отказ от дистанционного образования. Тем, у кого дома нет ни интернета, ни сотовой связи, учителя составляют задания по учебникам на неделю и отправляют на электронную почту школы, там их распечатывают и в бумажном виде передают в местный магазин, откуда уже забирают родители. В другой деревне задания разносит почтальон. Также в некоторых школах создан информационный стенд, откуда можно забрать задания и принести туда же на проверку.

В Нижегородской области более 300 школьников перешли на семейное обучение - во время пандемии и введенного в регионе режима повышенной готовности переход на эту форму обучения упростили. Как пояснили в Минобразования региона, родители должны сами обеспечить усвоение своим ребенком не пройденной в школе части образовательной программы. Затем школьник должен пройти промежуточную аттестацию в своей школе - сделать это будет можно до 5 сентября по согласованному с администрацией школы графику.

Очное обучение

Несмотря на пандемию в ряде регионов, где позволяет эпидемиологическая ситуация, малокомплектные школы вернулись к очному формату занятий. В Приморье очно работают 88 муниципальных и три краевых общеобразовательных учреждения, сообщила ТАСС зампредседателя правительства Приморского края - министр образования региона Наталья Бондаренко. По ее словам, для учащихся начальной школы проводят не больше трех уроков в день - по математике, русскому языку и чтению, в средней школе - не больше четырех уроков. Все они длятся 30 минут.

Перед началом уроков сотрудники школ проводят санитарную обработку в классах, на входе у каждого ребенка проверяют температуру при помощи бесконтактного термометра - ранее их закупили для всех образовательных учреждений края по поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко.

В Хабаровском крае дети обучаются очно только в трех школах северного Тугуро-Чумиканского района. В учреждениях действует масочный режим, регулярно проводится дезинфекция, школьникам измеряют температуру. Подобные меры предосторожности действуют в Нижегородской области - там школьники учатся очно только в девяти из 186 малокомплектных школ.