Задание с доставкой на дом. Как малокомплектные школы организуют дистанционное обучение

ТАСС, 8 мая. Учителя малокомплектных школ в небольших и отдаленных населенных пунктах России с переходом на дистанционное обучение в условиях пандемии коронавируса вынуждены искать новые формы взаимодействия со школьниками. Педагоги образовательных учреждений начали вести телефонные консультации, рассылать задания через почту или даже оставлять их "до востребования" в сельском магазине, рассказали ТАСС представители региональных органов власти.
Минпросвещения РФ 14 марта рекомендовало регионам переход на дистанционное обучение для профилактики коронавируса. 28 апреля замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявлял о том, что компьютеры для дистанционного обучения нужны примерно 950 тыс. российских школьников.
Помощь с техникой
С проблемами скорости и стабильности интернет-соединения при переходе на дистанционное обучение столкнулись многие педагоги и учащиеся. Для малокомплектных школ, большинство из которых расположены в сельской местности, актуальна и другая проблема - доступности техники. Так, в Ленинградской области с ней столкнулись 3,5 тыс. из 178 тыс. школьников. Решить проблему позволила благотворительная акция "Помоги учиться".
"Если были проблемы с интернетом - точечно решили проблему с интернетом, поменяли роутер; если давали планшет, то он был сразу с симкой, готовой к использованию. Комитет по цифровизации проверил всю технику, ее работоспособность, и все раздали школам, которые распределили среди учеников. Малокомплектные школы наравне со всеми участвовали в этой акции", - рассказали ТАСС в пресс-службе правительства региона.
Аналогичные трудности возникли в Якутии, где у более чем 21 тыс. школьников - это 14% от их общего числа - нет техники для дистанционного обучения. В конце апреля около 2,5 тыс. из них получили компьютеры, ноутбуки и планшеты, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки Якутии. В дальнейшем проблему планируется решать при участии муниципальных властей, которым рекомендовано оказать соответствующую помощь в пределах учебных расходов.
В Республике Крым все школы подключены к интернету, однако из 208 тыс. школьников около 8% не имеют доступа в сеть, отметила министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик. Региональные власти решают эту проблему вместе с мобильными операторами, которые подключают квартиры и дома школьников к мобильному интернету. На период дистанционного обучения эти услуги будут бесплатными.
Школьникам, у которых нет необходимой компьютерной техники, в Нижегородской области предоставили во временное пользование школьные ноутбуки, часть из которых приобрели по нацпроекту "Образование". В то же время в Саратовской области школьная техника потребовалась почти 1,2 тыс. учителей - помимо ноутбуков некоторым из них предоставили также школьные модемы.
Мессенджер в помощь
Кроме работы на федеральных образовательных онлайн-площадках, многие малокомплетные школы используют альтернативные варианты: Skype, социальные сети, мессенджеры. Например, в одной из школ в большом поселке Качаново в Палкинском районе Псковской области создали специальную группу в соцсети "ВКонтакте", куда педагоги выкладывают все задания и ведут на этой площадке уроки по школьному расписанию.
По словам директора малокомплектной средней общеобразовательной школы №3 в ауле Адамий в Адыгее Фатимы Читаовой, она и ее коллеги используют возможности мессенджеров в ходе дистанционного обучения. "Учитель наговаривает текст в WhatsApp, отсылает видео. Я преподаватель русской и адыгейской литературы, а также языка, стараюсь и видео по Facetime отправить, чтобы работать над произношением, если преподается язык", - сказала она ТАСС.
Вместе с тем дистанционное обучение нельзя сводить только к мобильным и интернет-технологиям - для малокомплектных школ актуальны и востребованы также другие форматы, уверены собеседники агентства. "В условиях действия ограничительных мер задачей учителя является организация передачи заданий учащимся и сбор выполненных работ любыми возможными способами - это и смс, и телефонная связь, и бесконтактная передача письменных заданий и выполненных работ с опорой в первую очередь на материалы школьных учебников", - отметили в Министерстве образования и науки Хабаровского края.
В частности, в регионе школьники младших классов могут посмотреть образовательные передачи по английскому языку, литературе, изобразительному искусству и другим предметам на местных телеканалах "Губерния" и "Хабаровск ТВ". ТВ-формат востребован и в Крыму - там уже отсняли 100 уроков для учащихся с 1-го по 11-й класс и планируют продолжать съемки.
Домашнее задание приносит почтальон
В Саратовской области для школьников, у которых отсутствует интернет, составляют индивидуальный план обучения. Детям дают задания, например, на три дня или неделю. Их могут получить родители, придя в школу и встретившись с учителем, с соблюдением всех санитарных норм, сообщили ТАСС в Минобразования региона. После подготовки сочинений, рефератов и решения задач, учащиеся также через родителей передают их в школу.
В школах Карагайского района Пермского края, где в каждой обучается не более 40 человек, педагоги разносят распечатанные задания в почтовые ящики. Выполненные задания дети фотографируют и пересылают учителям. Для связи всем родителям выданы телефонные номера педагогов. По графику проводятся телефонные консультации, где ребята могут задать вопросы по темам, по выполнению домашних заданий, рассказали ТАСС в пресс-службе Минобрнауки региона.
А вот в деревнях и селах Чердынского района Пермского края, где доступ к интернету нестабильный или отсутствует совсем, некоторые родители из-за этого написали отказ от дистанционного образования. Тем, у кого дома нет ни интернета, ни сотовой связи, учителя составляют задания по учебникам на неделю и отправляют на электронную почту школы, там их распечатывают и в бумажном виде передают в местный магазин, откуда уже забирают родители. В другой деревне задания разносит почтальон. Также в некоторых школах создан информационный стенд, откуда можно забрать задания и принести туда же на проверку.
В Нижегородской области более 300 школьников перешли на семейное обучение - во время пандемии и введенного в регионе режима повышенной готовности переход на эту форму обучения упростили. Как пояснили в Минобразования региона, родители должны сами обеспечить усвоение своим ребенком не пройденной в школе части образовательной программы. Затем школьник должен пройти промежуточную аттестацию в своей школе - сделать это будет можно до 5 сентября по согласованному с администрацией школы графику.
Очное обучение
Несмотря на пандемию в ряде регионов, где позволяет эпидемиологическая ситуация, малокомплектные школы вернулись к очному формату занятий. В Приморье очно работают 88 муниципальных и три краевых общеобразовательных учреждения, сообщила ТАСС зампредседателя правительства Приморского края - министр образования региона Наталья Бондаренко. По ее словам, для учащихся начальной школы проводят не больше трех уроков в день - по математике, русскому языку и чтению, в средней школе - не больше четырех уроков. Все они длятся 30 минут.
Перед началом уроков сотрудники школ проводят санитарную обработку в классах, на входе у каждого ребенка проверяют температуру при помощи бесконтактного термометра - ранее их закупили для всех образовательных учреждений края по поручению губернатора Приморья Олега Кожемяко.
В Хабаровском крае дети обучаются очно только в трех школах северного Тугуро-Чумиканского района. В учреждениях действует масочный режим, регулярно проводится дезинфекция, школьникам измеряют температуру. Подобные меры предосторожности действуют в Нижегородской области - там школьники учатся очно только в девяти из 186 малокомплектных школ.