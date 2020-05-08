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75-летие Победы
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Путин: россияне унаследовали любовь к Родине от поколения победителей

Президент подчеркнул, что такая любовь "осознанно или неосознанно передается и нам от поколения к поколению"

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Любовь к Отечеству является отличительной чертой и побудительным мотивом в жизни россиян. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Мир".

"Эта любовь к Родине, к Отечеству и была побудительным мотивом для принятия решения и моим отцом пойти на фронт добровольцем, и, уверен, для подавляющего большинства поколения победителей. Думаю, что это - основа всей нашей жизни, на которую опирается вся российская история", - сказал президент. Путин подчеркнул, что такая любовь "осознанно или неосознанно передается и нам от поколения к поколению, в данном случае от поколения победителей".

Глава государства, отвечая на вопрос, какую черту российский народ унаследовал от поколения, прошедшего Великую Отечественную войну, заметил, что обычно в таких случаях принято отвечать такими "фундаментальными фразами, которые сопоставимы с громом пушек, которые салютуют в честь наших побед".

Однако он обосновал свой ответ на глубоко личных воспоминаниях о своих родителях и их ценностях.

"Я ведь воспитывался в очень простой семье, это хорошо и широко известно, мои родители были простые люди из рабочей среды. Я не сразу это понял - как они относятся ко мне. Потому что маленькие дети ко всему, что вокруг них происходит, относятся как к должному", - признался российский лидер.

Он отметил, что взрослея, стал больше понимать, что в основе всей их жизни, во всяком случае, когда он появился на свет, лежало стремление сделать все для его становления и роста, чтобы он был готов к взрослой жизни, получил образование. "Я осознал, что в основе их отношения ко мне лежит любовь. Любовь ко мне, как к их ребенку. Но потом я, анализируя, как мои родители относились к своим близким, друзьям, знакомым, просто к людям, осознал, что в основе их жизни, их жизненным смыслом была любовь, которая означает, что мы должны дорожить всем, что составляет основу нашей жизни. И это в первую очередь - Родина", - поделился воспоминаниями Путин.

Любовь к Родине

Президент считает, что нынешним поколениям россиян следует помнить о том, как любили Родину их отцы и деды, участвовавшие в Великой Отечественной войне, и на этом примере строить свою жизнь.

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В канун 75-летия Победы глава государства рассказал о своем отце, который ушел на фронт добровольцем.

"Действительно, отец ушел добровольцем на фронт, хотя у него была так называемая бронь, то есть его не призывали в действующую армию. Когда началась Великая Отечественная война, он мог остаться работать в тылу, но он пошел добровольцем", - отметил Путин. "Он был молодой, но все-таки взрослый уже человек, ему был 31 год. Для него это был сознательный выбор", - подчеркнул президент. Глава государства обратил внимание на тот факт, что "тогда так поступали миллионы советских граждан".

"Людьми двигало чувство любви к Родине. Необходимость защитить свою семью, своих близких и свое Отечество", - сказал Путин. "Мы должны всегда помнить, как вели себя наши предки - отцы, матери, дедушки и бабушки, и всегда руководствоваться тем, как они относились к Родине, Отечеству, особенно, если оно в опасности", - отметил он. По его убеждению, исходя из этого наследия, надо "строить свое собственное поведение". "Но то, как мы повели бы себя в аналогичной ситуации, должно зависеть от нас", - уверен президент.

Он напомнил, что его первым местом работы были органы государственной безопасности после окончания высшего учебного заведения - Ленинградского государственного университета. "Довольно быстро я попал на работу во внешнюю разведку, в основном работал по линии нелегальной разведки. Нас там воспитывали в духе исключительной преданности Отечеству. Но не дай бог нам попасть в то положение, в которое попали в 1941 году наши отцы и деды", - заметил Путин.

"Перед моими глазами стоят такие примеры, как героическое поведение наших военнослужащих в Афганистане, как подвиг десантников Псковской дивизии, которые проявили массовый героизм, в таких условиях, которые казались бы невозможными для сегодняшних дней. Совсем молодые ребята, 19-20 лет, 21 год. Но они оказались достойными тех защитников нашей Родины, которые встали грудью на ее защиту в 1941 году", - заявил глава государства. Он уверен, что "в крови у народов России - не жалеть себя, если того требуют обстоятельства".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия75-летие Победы
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