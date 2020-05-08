Путин: россияне унаследовали любовь к Родине от поколения победителей

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Любовь к Отечеству является отличительной чертой и побудительным мотивом в жизни россиян. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Мир".

"Эта любовь к Родине, к Отечеству и была побудительным мотивом для принятия решения и моим отцом пойти на фронт добровольцем, и, уверен, для подавляющего большинства поколения победителей. Думаю, что это - основа всей нашей жизни, на которую опирается вся российская история", - сказал президент. Путин подчеркнул, что такая любовь "осознанно или неосознанно передается и нам от поколения к поколению, в данном случае от поколения победителей".

Глава государства, отвечая на вопрос, какую черту российский народ унаследовал от поколения, прошедшего Великую Отечественную войну, заметил, что обычно в таких случаях принято отвечать такими "фундаментальными фразами, которые сопоставимы с громом пушек, которые салютуют в честь наших побед".

Однако он обосновал свой ответ на глубоко личных воспоминаниях о своих родителях и их ценностях.

"Я ведь воспитывался в очень простой семье, это хорошо и широко известно, мои родители были простые люди из рабочей среды. Я не сразу это понял - как они относятся ко мне. Потому что маленькие дети ко всему, что вокруг них происходит, относятся как к должному", - признался российский лидер.

Он отметил, что взрослея, стал больше понимать, что в основе всей их жизни, во всяком случае, когда он появился на свет, лежало стремление сделать все для его становления и роста, чтобы он был готов к взрослой жизни, получил образование. "Я осознал, что в основе их отношения ко мне лежит любовь. Любовь ко мне, как к их ребенку. Но потом я, анализируя, как мои родители относились к своим близким, друзьям, знакомым, просто к людям, осознал, что в основе их жизни, их жизненным смыслом была любовь, которая означает, что мы должны дорожить всем, что составляет основу нашей жизни. И это в первую очередь - Родина", - поделился воспоминаниями Путин.

Любовь к Родине

Президент считает, что нынешним поколениям россиян следует помнить о том, как любили Родину их отцы и деды, участвовавшие в Великой Отечественной войне, и на этом примере строить свою жизнь.