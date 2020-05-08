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75-летие Победы
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Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров и народы стран бывшего СССР

Президент передал всем ветеранам Великой Отечественной войны, партизанам и труженикам тыла искренние слова благодарности и пожелания здоровья

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с 9 Мая лидеров и народы стран бывшего СССР, сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

Глава российского государства подчеркнул, что в наших странах свято чтут память героев, которые своим мужеством на фронте и самоотверженным трудом в тылу помогли одержать победу над нацизмом, ставшую нашим общим великим достоянием. "Священный долг нынешних поколений - навеки сохранить память о тех, кто ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу родной земли, окружить вниманием и заботой наших дорогих ветеранов", - подчеркнул Путин в своих посланиях.

Президент также напомнил о необходимости "решительно противостоять любым попыткам переписать итоги Великой Отечественной войны, обелить и предать забвению бесчеловечные преступления, совершенные нацистами и их пособниками".

Он выразил уверенность, что "общая память о подвиге отцов и дедов будет способствовать конструктивному развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также партнерского взаимодействия в противостоянии современным вызовам и угрозам, в том числе таким, как пандемия коронавируса".

Глава российского государства передал всем ветеранам Великой Отечественной войны, партизанам и труженикам тыла искренние слова благодарности и пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни, отметили в Кремле.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаГрузияРоссия75-летие Победы
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