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Пандемия коронавируса нового типа

Володин считает, что российская система здравоохранения эффективнее, чем в Европе и США

Главной проблемой американцев в области здравоохранения является доступность лечения, заявил спикер Госдумы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Система здравоохранения в России в период пандемии коронавируса показала себя намного эффективнее европейской и американской. Такое мнение в пятницу высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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"Подводить итоги [пандемии] рано, но на сегодняшний день мы видим, что здравоохранение в РФ более эффективно, чем здравоохранение в ведущих европейских странах и в США. Во многом именно по этой причине удается спасти жизни людей", - сказал журналистам Володин по итогам дополнительного заседания Совета Думы.

"Если сравнивать ситуацию в нашей стране и в других странах, совершенно очевидно, что многие страны не справляются с вызовами, проблем там больше, - считает спикер нижней палаты. - Особенно если говорить о США. На это государство многие, как на икону, смотрели, приводили в пример. Но как жизнь показывает... действительно многого достигли США в этой сфере, но здравоохранение у них хуже. 27 млн граждан за бортом оказания медицинских услуг. Они не могут получить помощь".

По мнению политика, сейчас главной проблемой американцев в области здравоохранения является доступность лечения, в то числе аппаратов ИВЛ. "Нахождение в течение двух недель на этих аппаратах стоит $72 тыс., а гражданам раздают по тысяче", - обратил внимание Володин.

Пандемия внесла серьезные коррективы в жизнь населения планеты, все вернется к прежнему порядку не раньше, чем будет разработано действенное лекарство от коронавируса, считает Володин.

"Все это внесло такие серьезные изменения в жизнь, что не останется это в прошлом. Жизнь изменится, изменится до той поры, пока не будет изобретено лекарство, способное победить этот вирус", - сказал Володин.

Спикер не исключил, что часть этих изменений сохранится и в будущем. "Нам придется соблюдать ограничения, нам придется и в будущем во многом строить работу дистанционно там, где это возможно", - добавил он.

Президент США 27 марта одобрил третий пакет стимулирующих мер для преодоления последствий коронавируса в размере более $2 трлн. Документ в том числе дает американцам и имеющим вид на жительство в США возможность получить единовременную выплату в размере около $1,2 тыс. на человека. Они могут бесплатно пройти тест на коронавирус, но лечение проводится платно. При этом американские власти пообещали компенсировать больницам расходы на лечение пациентов без страховки.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичСШАРоссияТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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