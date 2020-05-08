Володин считает, что российская система здравоохранения эффективнее, чем в Европе и США

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Система здравоохранения в России в период пандемии коронавируса показала себя намного эффективнее европейской и американской. Такое мнение в пятницу высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Подводить итоги [пандемии] рано, но на сегодняшний день мы видим, что здравоохранение в РФ более эффективно, чем здравоохранение в ведущих европейских странах и в США. Во многом именно по этой причине удается спасти жизни людей", - сказал журналистам Володин по итогам дополнительного заседания Совета Думы.

"Если сравнивать ситуацию в нашей стране и в других странах, совершенно очевидно, что многие страны не справляются с вызовами, проблем там больше, - считает спикер нижней палаты. - Особенно если говорить о США. На это государство многие, как на икону, смотрели, приводили в пример. Но как жизнь показывает... действительно многого достигли США в этой сфере, но здравоохранение у них хуже. 27 млн граждан за бортом оказания медицинских услуг. Они не могут получить помощь".

По мнению политика, сейчас главной проблемой американцев в области здравоохранения является доступность лечения, в то числе аппаратов ИВЛ. "Нахождение в течение двух недель на этих аппаратах стоит $72 тыс., а гражданам раздают по тысяче", - обратил внимание Володин.

Пандемия внесла серьезные коррективы в жизнь населения планеты, все вернется к прежнему порядку не раньше, чем будет разработано действенное лекарство от коронавируса, считает Володин.

"Все это внесло такие серьезные изменения в жизнь, что не останется это в прошлом. Жизнь изменится, изменится до той поры, пока не будет изобретено лекарство, способное победить этот вирус", - сказал Володин.

Спикер не исключил, что часть этих изменений сохранится и в будущем. "Нам придется соблюдать ограничения, нам придется и в будущем во многом строить работу дистанционно там, где это возможно", - добавил он.

Президент США 27 марта одобрил третий пакет стимулирующих мер для преодоления последствий коронавируса в размере более $2 трлн. Документ в том числе дает американцам и имеющим вид на жительство в США возможность получить единовременную выплату в размере около $1,2 тыс. на человека. Они могут бесплатно пройти тест на коронавирус, но лечение проводится платно. При этом американские власти пообещали компенсировать больницам расходы на лечение пациентов без страховки.