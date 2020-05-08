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Пандемия коронавируса нового типа

В Пермь прилетел первый борт с 86 вахтовиками с Чаяндинского месторождения в Якутии

Прибывших отправили на две недели в обсерватор, где они пройдут тестирование на наличие коронавируса

ПЕРМЬ, 8 мая. /ТАСС/. Международный аэропорт Перми принял первый борт с 86 жителями региона, которые были на вахтовых работах на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии. Об этом в пятницу сообщают власти региона в Тelegram-канале, посвященном ситуации с распространением коронавируса.

Врио главы Пермского края Дмитрий Махонин ранее распорядился в кратчайшие сроки обеспечить возращение в Пермский край около 140 вахтовиков.

"Всего авиабортом прилетело 86 человек, у которых по предварительным результатам не выявлен COVID-19. По словам министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, состояние всех пассажиров удовлетворительное", - отмечается в сообщении.

Прилетевшим провели первичный осмотр на борту самолета, после чего их отправили тремя автобусами в один из пермских обсерваторов, где они пройдут обязательный двухнедельный карантин и повторную проверку на наличие коронавируса. До конца недели в Пермь должен прилететь второй борт с оставшимися в Якутии вахтовиками.

Карантин на месторождении в Ленском районе, где находятся 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", объявили 17 апреля. По данным на 6 мая, тестирование выявило наличие коронавируса у 246 человек. В оперштабе Якутии заявили, что всего рассчитывают вывезти 8,5 тыс. вахтовиков.

Теги
РоссияЯкутияПермский крайПандемия коронавируса нового типаМахонин, Дмитрий Николаевич
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