Путин поздравил Джонсона и народ Великобритании с Днем Победы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы руководство и народ Великобритании. Глава российского государства уверен, что опыт сотрудничества двух стран востребован и сейчас.

"Великая Победа стала важнейшим событием двадцатого века, имеющим непреходящее значение для судеб всего человечества. Она была достигнута благодаря объединенным усилиям Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции. Этот бесценный опыт сотрудничества весьма востребован и сегодня", - написал российский лидер в поздравлении премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.

Путин также "выразил уверенность, что память о боевом братстве военной поры поможет развитию конструктивного российско-британского диалога и взаимодействия в борьбе с угрозами и вызовами современности".