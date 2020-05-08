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75-летие Победы

Путин поздравил Джонсона и народ Великобритании с Днем Победы

Президент уверен, что память о боевом братстве военной поры поможет развитию конструктивного российско-британского диалога

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы руководство и народ Великобритании. Глава российского государства уверен, что опыт сотрудничества двух стран востребован и сейчас.

"Великая Победа стала важнейшим событием двадцатого века, имеющим непреходящее значение для судеб всего человечества. Она была достигнута благодаря объединенным усилиям Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции. Этот бесценный опыт сотрудничества весьма востребован и сегодня", - написал российский лидер в поздравлении премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.

Путин также "выразил уверенность, что память о боевом братстве военной поры поможет развитию конструктивного российско-британского диалога и взаимодействия в борьбе с угрозами и вызовами современности".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВеликобританияРоссияДжонсон, Борис75-летие Победы
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