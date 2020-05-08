Обращение Владимира Путина к австрийскому народу. Полный текст

Президент России Владимир Путин по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны и освобождения Австрии от нацизма обратился к австрийскому народу. ТАСС публикует полный текст обращения главы государства.

Дорогие друзья! Liebe Freunde!

Добрый день! Grus Gott!

Хотел бы поблагодарить Федерального канцлера Австрии господина Себастиана Курца за предложение обратиться к австрийскому народу в честь 75-летия Победы над нацизмом.

Весной 1945 года советские войска штурмом взяли Берлин. Они шли к этой цели почти четыре года, через ад самой кровопролитной в истории человечества войны.

Им не нужна была эта война, они не хотели ее, она была навязана Советскому Союзу. Нацисты напали вероломно, исподтишка, в один миг перечеркнули мирную, спокойную жизнь нашей страны и ее многонационального народа.

Героическим и жертвенным был путь советских людей к Победе. Мы преклоняемся перед их отвагой, волей и силой духа. Они смогли преодолеть нечеловеческие испытания и отстоять родную землю, определили исход Второй мировой войны, освободили Европу, добыли Победу, которую ждал весь мир.

И конечно, мы будем помнить вклад в разгром нацизма наших союзников по антигитлеровской коалиции, всех, кто боролся в антифашистском подполье, помнить о миллионах людей, стариков, женщин, детей, которых уничтожили нацисты, помнить о трагедии Холокоста.

Великая Победа спасла человечество. Она открыла путь и к возрождению независимой, динамично развивающейся, демократической Австрии. За ее освобождение отдали свои жизни свыше 26 тыс. советских солдат.

На австрийской земле более 200 воинских захоронений. Благодарны властям и гражданам Австрии за бережное, уважительное отношение к этим дорогим для нас мемориалам.

Память о погибших, о событиях войны, защита правды о ней и чести подлинных героев – не просто наш общий долг. Это дело нашей совести перед всем поколением победителей. Они ничего не пожалели ради того, чтобы мы, их потомки, не знали трагедии войны. И мы сегодня тоже должны сделать все, чтобы никто и никогда не посмел ее вновь развязать. В этом наша общая ответственность перед будущими поколениями.

И в заключение хочу пожелать дружественному народу Австрии благополучия, мира и процветания. И конечно, успешного преодоления нашей общей новой угрозы распространения коронавирусной инфекции. Мы все боремся с этой эпидемией, и поддержка друг друга в эти непростые времена очень важна.

Спасибо за внимание. Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit.