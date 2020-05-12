Как работать из дома: 6 полезных советов

Первое, что может пострадать с переходом на удаленку, - самоорганизация. Работа в офисе дисциплинирует - у нее есть четкий и постоянный график, а во многих компаниях сотрудники, к примеру, обязаны соблюдать дресс-код. Возможность целый день работать в пижаме, сидя на мягком пуфе с ноутбуком на коленях, конечно, заманчива, но такой режим может негативно повлиять на вашу рабочую дисциплину.

Попробуйте начинать рабочий день точно так же, как и раньше: встаньте по будильнику, сходите в душ, полноценно позавтракайте, оденьтесь в рабочую одежду. В общем, приведите себя в порядок - все это поможет лучше сконцентрироваться на задачах и настроит вас на рабочий лад.

Кроме того, стоит четко планировать свой день: он должен начинаться и заканчиваться в одно и то же время. Помните, что некоторые сотрудники начинают работать на удаленке гораздо больше, чем в офисе. Это связано с тем, что мессенджеры и другие сервисы позволяют оставаться на связи 24 часа в сутки: многие попросту не хотят откладывать задачи на потом и в итоге вымотанные встают из-за компьютера только поздним вечером.

Не забывайте и про полноценный перерыв на обед. В домашних условиях можно перекусить и перед компьютером, но часовой перерыв дается не только для того, чтобы поесть, но и чтобы отдохнуть. Кстати, готовить себе обеды на следующий день можно по вечерам - так вы будете точно уверены, что сможете перекусить в обеденный перерыв.