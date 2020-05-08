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Пандемия коронавируса нового типа

Режим полной самоизоляции Камчатки продлен до 31 мая

Жителям разрешается посещать ближайшие магазины, выгуливать животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания, выносить мусор

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 мая. /ТАСС/. Режим полной самоизоляции на Камчатке продлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса по распоряжению врио губернатора региона Владимира Солодова. Документ опубликован на официальном сайте правительства округа.

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"В связи с угрозой распространения на территории новой коронавирусной инфекции гражданам не следует покидать места проживания (пребывания), за исключением ряда случаев. К ним относятся: обращение за экстренной медицинской помощью, случаи прямой угрозы жизни и здоровью, следование к месту работы для людей, которые в силу профессиональной деятельности или занимаемых должностей, не могут не выходить на работу", - говорится в документе.

Кроме того, разрешается посещать ближайшие магазины, выгуливать животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания, выносить мусор. При этом жителям предписано соблюдать дистанцию не менее 1,5 м в общественных местах и общественном транспорте, за исключением поездок на такси.

Теги
РоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичПандемия коронавируса нового типа
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