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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Республики Марий Эл продлили режим самоизоляции до 31 мая

В регионе зафиксировано 845 случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 8 мая. Режим самоизоляции в Республике Марий Эл продлили до 31 мая. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства республики.

"[Глава Марий Эл] Александр Евстифеев внес изменения в указ главы Республики Марий Эл от 17 марта "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Согласно документу, введенный на территории региона режим повышенной готовности, а также реализация установленного комплекса ограничительных и иных мероприятий продлены до 31 мая включительно. До этого срока продолжают действовать ранее введенные ограничения. Исключение составляет посещение кладбищ: данные места можно посещать, но с соблюдением всех необходимых мер безопасности - обязательным ношением защитных масок", - говорится в сообщении.

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Из дома можно выходить в особых случаях, к которым относятся обращение за экстренной медицинской помощью, следование к месту работы, а также к ближайшему магазину для покупки товаров и получения услуг на расстоянии, не превышающем 1 км. Эту же дистанцию необходимо соблюдать при выгуле домашних животных. При этом с 8 мая в республике разрешены занятия физкультурой и спортом на открытом пространстве, прогулки с детьми на расстоянии, не превышающем 1 км от места проживания. Требование о социальном дистанцировании не распространяется при осуществлении прогулок одного из родителей с детьми.

Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. По данным этого портала, в республике зафиксировано 845 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 537 человек, четыре пациента умерли. Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723.

Теги
РоссияМарий ЭлПандемия коронавируса нового типа
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