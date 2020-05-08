В Орловской области продлили режим самоизоляции до 31 мая

"Режим самоизоляции продлен до конца мая. Документ подписал губернатор Орловской области Андрей Евгеньевич Клычков", - сказал он.

Параллельно глава региона запустил опрос в социальных сетях - у жителей спрашивают, каким образом в регионе должен ослабляться режим. Среди вопросов: "Согласны ли вы на ужесточение ограничительных мер при ухудшении эпидемиологической обстановки", "Согласны ли вы на поэтапное открытие предприятий сферы услуг при строгом соблюдении санитарных норм" и "Считаете ли вы необходимым усиление карантинных мер: введение ограничений на передвижение, применение штрафных санкций".

"Принятие решения о постепенном выходе из антикоронавирусного режима либо введении дополнительных ограничительных мероприятий связано с тем, что мы должны продлить режим так называемой самоизоляции до 31 мая. Любые шаги, которые мы будем предпринимать, будут совершаться в режиме ограничений. Мы не сможем разрешить начать работать всем организациям и предприятиям. Это касается многих аспектов - и социальных, и медицинских, и коммерческих", - сказал в прямом эфире в Instagram Клычков.

К 8 мая в Орловской области выявлено 923 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них 193 человека выздоровели, десять умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.