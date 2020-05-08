В Волгоградской области 20 медработников заражены коронавирусом

ВОЛГОГРАД, 8 мая. /ТАСС/. Четыре медработника, включая главного врача больницы № 3 Волгограда, и еще 16 человек медперсонала Николаевской райбольницы Волгоградской области заражены коронавирусом, сообщил на брифинге зампредседателя комитета здравоохранения региона Николай Алимов.

"Четыре человека заболело [в областной клинической больнице № 3], включая главного врача. Сейчас они на обследовании, первично положительные данные [на коронавирус]. Есть клиника заболевания, поэтому они лечатся в стационарах", - сказал Алимов.

Он добавил, что у всех четверых медработников взяты повторные анализы, проводится эпидемиологическое расследование, могли медики заразиться в больнице или нет. "Риск заразиться в больнице все-таки высок, она сейчас работает как провизорный госпиталь", - уточнил заместитель главы облздрава.

По его словам, число заразившихся коронавирусом медработников Николаевской райбольницы "увеличилось с 13 до 16 человек". "Все они протекают в легкой форме, в ближайшее время отделения райбольницы откроются, поликлиника не закрывалась", - отметил Алимов.

По данным оперативного штаба, на 8 мая в Волгоградской области зарегистрирован 791 случай заражения коронавирусом, выздоровели 225, умерли 12 человек.