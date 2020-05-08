"ВКонтакте" начала тестировать групповые видеозвонки

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" приступила к тестированию групповых видеозвонков. Об этом сообщил ТАСС источник.

По данным собеседника агентства, после завершения тестирования такая функция появится у всех пользователей. В конференции смогут принимать участие до шести человек.

В пресс-службе социальной сети подтвердили ТАСС тестирование формата групповых звонков. "После тестового периода групповые видеозвонки будут встроены в мессенджер в основном приложении "ВКонтакте", - сообщили в компании, не уточнив иных подробностей.

На данный момент все пользователи могут совершать видеовызовы один на один. В профиле пользователей есть иконка с телефонной трубкой, где можно выбрать формат обычного звонка или видеосвязи. Непосредственно во время звонка можно использовать фильтры и маски. Функция обычных и видеозвонков была запущена в соцсети в 2018 году. Все звонки через соцсеть защищены сквозным или оконечным (end-to-end) шифрованием - это способ передачи данных, в котором доступ к сообщениям получают только пользователи, участвующие в диалоге.