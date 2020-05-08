Липецкая область вышла на плато по числу заражений коронавирусом

ТАСС, 8 мая. Липецкая область вышла на плато по ежедневному приросту числа людей, зараженных новой коронавирусной инфекцией. Регион готов к разработке мер для выхода из режима самоизоляции и возобновления работы предприятий, сообщил на заседании штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За последние сутки в регионе выявлено 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии заражено 752 человека, из них 186 выздоровели, трое умерли. С 30 марта в регионе введен режим самоизоляции, с середины апреля людям разрешен выход из дома по электронным пропускам в Липецке, Задонске, Ельце и Чаплыгине. Все въезжающие в регион обязаны уйти на двухнедельную самоизоляцию.

"Мы наблюдаем замедление [роста числа зараженных коронавирусом] - сегодня заболели 49 человек, это около 7%. Я думаю, что мы вышли на плато. Если так будет продолжаться, мы начнем разрабатывать и после майских праздников предложим пакет по выходу из ситуации [самоизоляции]", - сказал Артамонов.

Он добавил, что Липецкая область входит в перечень лучших регионов России по числу развернутых в больницах коек для борьбы с коронавирусной инфекцией, по обеспечению аппаратами искусственной вентиляции легких и средствами подачи кислорода. "У нас открытая экономика - у нас закрыто всего 12% [предприятий], напомню, что по стране - 24%. Мы входим в число регионов, которые первыми будут выходить на нормальный режим работы. <...> Нам остался последний рывок", - сказал Артамонов.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723.