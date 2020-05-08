Кабмин выделил 522,6 млн рублей на семинары по охране здоровья матерей и детей до пяти лет

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Правительство России выделило Минздраву РФ и Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) 522,6 млн рублей на проведение обучающих семинаров по охране здоровья матерей, новорожденных и детей в возрасте до пяти лет.

"О выделении в 2020-2022 годах бюджетных ассигнований федерального бюджета на проведение научно-практических обучающих семинаров по охране здоровья матерей, новорожденных и детей в возрасте до пяти лет. Проектом распоряжения предлагается выделить средства в размере до 522,6 млн рублей на проведение научно-практических обучающих семинаров <...> в рамках достижения разработанных ООН целей устойчивого развития", - следует из решений, принятых на заседании правительства 7 мая и опубликованных в пятницу на сайте кабмина.

В частности, Минздраву РФ выделяется 382 млн рублей на финансирование расходов НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова и НМИЦ здоровья детей и 140,6 млн рублей - ФМБА России для распределения в Детский научно-клинический центр инфекционных болезней. "Выделяемые в соответствии с проектом распоряжения бюджетные ассигнования будут направлены на проведение 72 научно-практических семинаров на базе трех ведущих российских профильных федеральных учреждений с участием специалистов из 18 стран - участниц проекта", - отмечается в тексте.