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Пандемия коронавируса нового типа
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Попова: осложнения ситуации из-за коронавируса в учреждениях ФСИН и в ВС России нет

По словам главы Роспотребнадзора, для этого были приняты беспрецедентные меры

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Осложнений эпидемической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, в исправительных учреждениях ФСИН, а также в структурах Вооруженных сил РФ нет. Об этом в пятницу сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании внутрифракционной группы фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошева.

"Что касается ФСИН, несмотря на риски, которые, безусловно, есть при любой инфекции, сегодня я очень хочу надеяться, что все так и останется, меры были приняты беспрецедентные. И в вооруженных силах, и во всех других коллективах, которые вынуждены оставаться вместе, осложнения эпидситуации у нас нет", - сказала она.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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