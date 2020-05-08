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Пандемия коронавируса нового типа

В Пермском крае с 12 мая разрешат работать салонам красоты и непродовольственным магазинам

Кроме того, возобновят работу многофункциональные центры "Мои документы"

ПЕРМЬ, 8 мая. /ТАСС/. Власти Пермского края приняли решение смягчить ограничительные меры, введеные в целях предотвращения рапсространения коронавируса. Так, с 12 мая в регионе разрешат работать салонам красоты, парикмахерским, автосалонам и магазинам непродовольственных товаров, при этом необходимо соблюдать все противоэпидемические нормы, сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".

"С 12 мая будет разрешена работа салонов красоты, парикмахерских, автосалонов, магазинов непродовольственных товаров площадью не более 50 кв. м с отдельным входом при условии одновременного нахождения в них не более пяти покупателей. Также будет разрешена работа мастерских по пошиву и ремонту одежды и обуви, ремонту компьютерной и бытовой техники, многофункциональных центров "Мои документы". Полный перечень организаций будет перечислен в соответствующем указе губернатора. Все это возможно при строгом соблюдении всех противоэпидемических норм индивидуальной защиты", - отмечается в сообщении.

2 апреля в Пермском крае в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ввели режим обязательной самоизоляции. Жители региона могут выходить из дома только за продуктами, в аптеку или в больницу при острой необходимости, выгуливать домашних животных, при этом находиться на улице можно только в специальных средствах защиты. Была приостановлена деятельность парикмахерских, салонов красоты, торговых центров, непродовольственных магазинов, кафе и ресторанов, автосалонов и прочих мест.

По-прежнему запрещено проводить спортивные, культурные, научные, общественные и досуговые мероприятия, за исключением тех, что приурочены к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, но при условии участия в них не более пяти человек. Такое послабление будет действовать до 11 мая.

Теги
РоссияПермский крайПандемия коронавируса нового типа
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