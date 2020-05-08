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75-летие Победы

Центр "Сириус" в Сочи провел телемост с регионами по истории Победы

Девять регионов приняли участие в повествовании героических историй

СОЧИ, 8 мая. /ТАСС/. Образовательный центр "Сириус" в Сочи организовал телемост, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В повествовании героических историй приняли участие девять регионов России, сообщила ТАСС руководитель центра и глава фонда "Талант и успех" Елена Шмелева в пятницу.

К проведению телемоста присоединились представители образовательных центров по модели "Сириус", открытые в регионах для выявления и сопровождения одаренных школьников и талантливой молодежи. Акция призвана объединить все города страны с целью сохранения исторической памяти и укрепить связь с поколениями. Истории победы своих городов рассказали воспитанники из Новосибирска, Екатеринбурга, Волгограда, Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Адыгея, Татарстана, Якутии и Сочи.

"За несколько часов выпускники, педагоги, историки и ветераны рассказали о вкладе городов нашей Родины в Победу. Судьба победителей вдохновляет нас каждый день. Мы чувствуем, как и в мирное время работаем вместе, плечом к плечу, действуем сообща и готовы всегда, при любых испытаниях отстаивать наши ценности, защищать национальные интересы и историческую память страны", - сказала Шмелева. Видеозапись телемоста доступна для просмотра на YouTube-канале образовательного центра.

Центр "Сириус" был открыт в июне 2015 года на базе олимпийских объектов в Сочи образовательным фондом "Талант и успех" (учрежден российскими деятелями науки, спорта и искусства) по инициативе президента РФ Владимира Путина, который возглавил его попечительский совет. Задача "Сириуса" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, научных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год, проезд и пребывание в нем для детей бесплатные. Ежемесячно в "Сириус" приезжают до 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из разных регионов России.

Теги
РоссияКраснодарский край75-летие Победы
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