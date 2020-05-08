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Пандемия коронавируса нового типа

Джонсон пригласил Путина принять участие в Глобальном саммите по вакцинам

Саммит пройдет 3-4 июня в онлайн-формате

ЛОНДОН, 8 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента РФ Владимира Путина принять участие в работе третьего Глобального саммита по вакцинам, который Великобритания организует 3-4 июня в онлайн-формате. Об этом говорится в заявлении канцелярии британского премьера на Даунинг-стрит, 10, распространенном по итогам состоявшегося в пятницу разговора двух политиков.

"Премьер-министр пригласил президента Путина принять участие в Глобальном саммите по вакцинам, который Великобритания будет проводить в июне в виртуальном режиме, чтобы оказать помощь системам здравоохранения беднейших странах мира и помочь им в борьбе с коронавирусом", - говорится в документе. Цель мероприятия - обеспечить финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) на период с 2021 по 2025 год.

"Лидеры также говорили о пандемии вызываемого коронавирусом заболевания и согласились с тем, что им важно продолжать сотрудничать и вести совместную работу с другими странами, чтобы победить болезнь", - сказано в документе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВеликобританияРоссияДжонсон, БорисПандемия коронавируса нового типа
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