Джонсон пригласил Путина принять участие в Глобальном саммите по вакцинам

ЛОНДОН, 8 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента РФ Владимира Путина принять участие в работе третьего Глобального саммита по вакцинам, который Великобритания организует 3-4 июня в онлайн-формате. Об этом говорится в заявлении канцелярии британского премьера на Даунинг-стрит, 10, распространенном по итогам состоявшегося в пятницу разговора двух политиков.

"Премьер-министр пригласил президента Путина принять участие в Глобальном саммите по вакцинам, который Великобритания будет проводить в июне в виртуальном режиме, чтобы оказать помощь системам здравоохранения беднейших странах мира и помочь им в борьбе с коронавирусом", - говорится в документе. Цель мероприятия - обеспечить финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) на период с 2021 по 2025 год.

"Лидеры также говорили о пандемии вызываемого коронавирусом заболевания и согласились с тем, что им важно продолжать сотрудничать и вести совместную работу с другими странами, чтобы победить болезнь", - сказано в документе.