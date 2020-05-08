Более 2 тыс. вахтовиков вывезено с Чаяндинского месторождения в другие регионы РФ

ЯКУТСК, 8 мая. /ТАСС/. Более 2 тыс. вахтовиков вывезено с Чаяндинского месторождения, где властями Якутии объявлен карантин из-за возникновения очага коронавируса, в другие регионы России. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе Якутии.

"Из Якутии сегодня вылетели еще четыре спецрейса: 69 человек вылетели в Казань, 85 - в Пермь, 128 - в Ижевск 160 - в Омск. Это жители этих областей, у которых закончилась вахта и отрицательные анализы на COVID-19. Итого 8 мая выполнено четыре рейса, вывезено 442 человека. Всего за период с 3 по 8 мая выполнено 20 рейсов, вывезено 2 078 человек", - говорится в сообщении.

Ранее власти Якутии сообщили, что рассчитывают вывезти 8,5 тыс. человек. Оставшаяся часть должна работать для обеспечения непрерывного производственного процесса. Карантин на Чаяндинском месторождении в Ленском районе был объявлен 17 апреля. Там расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", где работают более 10 тыс. человек. На данный момент Роспотребнадзором подтверждено 42 случая заражения коронавирусом на месторождении. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы остановить распространение инфекции.

Трутнев поручил Роспотребнадзору протестировать на коронавирус всех проживающих и работающих на объекте. Минздраву, МЧС необходимо организовать на месте полевой мобильный госпиталь, гарантировать наличие медоборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты. С 1 мая там работает госпиталь МЧС на 12 койко-мест. Самолет МЧС также доставил туда полевой медпункт и пункт временного размещения на 125 мест.

Всего в Якутии зарегистрировано 437 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 69 человек, умерли четверо.