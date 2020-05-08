Малокомплектные сельские школы и детсады Татарстана начнут работу в штатном режиме

КАЗАНЬ, 8 мая. /ТАСС/. Детские сады и малокомплектные сельские учебные заведения в Татарстане с 12 мая начнут работу в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки республики.

"С 12 мая в Татарстане в штатном режиме начнут работу детские сады. <…> Также с 12 мая учащиеся малокомплектных сельских учебных заведений (с количеством до 20 детей - прим. ТАСС) сядут за парты и будут учиться в штатном режиме в своих школах. Все остальные татарстанские школьники с 12 мая продолжат учебу в дистанционном формате", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, согласно временному порядку приема детей после всеобщей самоизоляции, родители не должны приходить в поликлиники за справками о состоянии здоровья ребенка. Участковые педиатры детских поликлиник будут выдавать справки об отсутствии контактов с инфекционными заболеваниями "на основании обращения родителей, полученного по телефонной связи". Если у родителей нет контактов медработника, взаимодействие осуществляется через кол-центр или регистратуру в поликлинике. Выдавать справку будут дистанционно через электронную почту, мессенджеры.

"Кроме того, в детских садах будет усилен утренний фильтр. Детей с насморком и другими признаками ОРВИ в детсады не примут", - сообщили в министерстве.

В республике зафиксировано 1498 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 296 человек, пять пациентов умерли.