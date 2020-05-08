Музеи Москвы расскажут о судьбах фронтовиков в онлайн-спектаклях

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Московские музеи, галереи и библиотеки подготовили более 100 онлайн-мероприятий к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди них концерты, экскурсии, а также спектакли о судьбах фронтовиков, блокадников и тружеников тыла, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

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"Жителей столицы и всей России ожидают более 100 онлайн-мероприятий: спектакли и концерты, художественные и фотовыставки, экскурсии и лекции, мастер-классы и киноподборки, показы документальных фильмов и новые акции онлайн - марафоны, фотофлешмобы. <...> Участниками юбилейных мероприятий станут герои Великой Отечественной войны, потомки очевидцев событий 1941-1945 годов, хранители музеев и библиотек, художники, поэты и музыканты, а также звезды театра и кино", - говорится в сообщении.

Трансляции будут доступны на интернет-площадках учреждений, а полная программа мероприятий - на официальном сайте мэра Москвы.

Разговоры о фронте

Песни, стихи и проза военных лет в исполнении актеров театральной лаборатории "Вешалка" прозвучат в спектакле "Мне выпала честь прикоснуться к победам", подготовленном музеем-панорамой "Бородинская битва". Актеры читают солдатские письма с фронта, "вспоминают о событиях тех далеких дней, о судьбах и мечтах советских людей в тяжелые военные годы".

Музей Владимира Высоцкого представит театрализованный концерт по мотивам спектакля Театра на Таганке "Павшие и живые", а Дом Николая Гоголя - моноспектакль "Дом у дороги". "Это лирическая хроника о судьбе русской семьи в годы войны, поставленная по одноименной поэме Александра Твардовского", - отметили в пресс-службе.

Онлайн-читку рассказа "Страшное счастье" по дневникам блокадника проведет Музей Сергея Есенина. Главный герой истории - Сережа Алексеев, ребенок блокадного Ленинграда, которого после голодной смерти матери и гибели отца на фронте эвакуируют из осажденного города вглубь страны. Также в программе - премьера поэтического спектакля "Небо Победы".

Кроме того, Музей Василия Тропинина и московских художников его времени представит проект "Весна Победы", в котором о своих любимых героях расскажут актеры Андрей Мерзликин, Юлия Пересильд и Антон Хабаров. Культурные учреждения подготовили к празднику и ряд других мероприятий для концертно-театральной программы.

Выставки под знаменем Победы

Для выставочной программы свою экспозицию подготовил Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. Это фотодокументальная выставка "Поклонимся великим тем годам...", центром художественного замысла которой стали семейные архивы сотрудников учреждения. Музей Высоцкого также откроет экспозицию под названием "Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые...", посвященную теме Великой Отечественной войны в творчестве советского артиста, поэта и прозаика.

Картинная галерея Александра Шилова приглашает на выставку "Под знаменем Победы!", где будут представлены работы народного художника СССР, рассказывающие о фронтовиках, а Музей моды создал экспозицию о влиянии Второй мировой войны на модные тенденции. "Музей обороны Москвы приглашает на экспозицию военной техники. Зрители увидят грозное оружие Красной Армии - артиллерию, узнают, как использовались гаубицы, противотанковые пушки и минометы", - добавили в пресс-службе.

Виртуальные выставки пройдут также в Музее Москвы, галерее Ильи Глазунова, музеях "Садовое кольцо" и космонавтики, музеях Александра Пушкина, Михаила Булгакова, Александра Скрябина, музее-заповеднике "Царицыно", Дарвиновском музее и других.

Кроме того, организации культуры проведут онлайн-экскурсии, лекции и мастер-классы. Среди них, например, экскурсии "Старый дом на Самотеке" о жизни москвичей в отдельном районе в 1930-1950-х годах от Музея истории ГУЛАГа, "Книги-бойцы" о любимых изданиях, взятых на фронт, от Государственного музея - культурного центра "Интеграция" имени Николая Островского и многие другие.

Музей Константина Паустовского организует мастер-класс по изготовлению 3D-открытки ко Дню Победы. Участники узнают также, где впервые был зажжен Вечный огонь, когда белый голубь стал символом мира и почему гвоздика - "цветок военных". А объединение Выставочные залы Москвы предлагают целую серию мастер-классов, в том числе по созданию "символа Победы" и увековечению в мозаике подвига героев войны.

Кадры памяти

Помимо спектаклей и выставок, в Москве подготовили онлайн-акции и кинопоказы. Так, например, Музей Скрябина 9 мая в 12:00 запускает марафон, во время которого из окон прозвучит песня Давида Тухманова "День Победы" - одна из главных для этого праздника. Галерея Шилова в ходе акции "Лента памяти - май Победы!" на ее странице в соцсети "Инстаграм" весь май будут публиковаться фотографии и письма военных лет от подписчиков.

В списке кинопоказов ленты "Уходили на фронт отцы. Военные страницы истории Остоженского дома" от Музей Пушкина, "Владимир Высоцкий. Это я не вернулся из боя..." от музея поэта, документальный фильм "Парад Победы" от музей "История танка Т-34".

"Ожидается репрезентация Второй мировой войны в видеоиграх от объединения "Выставочные залы Москвы", главная цель которой - понять, какое место сегодня занимают видеоигры в конструировании представлений о Второй мировой войне в массовом сознании. Кроме того, в соцсетях запустят фотофлешмоб памяти под названием "Прошлое в объективе", подготовленный галереей "Загорье", - сообщили в пресс-службе.

День Победы в новых условиях

По указу президента Владимира Путина 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В апреле 2020 года глава государства поручил министру обороны, руководителям силовых ведомств, органам власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной Площади, к парадам в регионах, отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия Великой Победы, из-за рисков, связанных с распространением коронавируса.