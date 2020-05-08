Прекращены административные дела в отношении волонтеров, раздававших еду в центре Москвы

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Административные дела в отношении волонтеров, раздававших еду бездомным в центре Москвы, прекращены. Об этом ТАСС сообщил помощник настоятеля по социальному служению храма Воскресения Словущего на Успенском вражке Дмитрий Захаров.

"Мы были в ОАТИ (Объединение административно-технических инспекций города Москвы). В отношении волонтеров прекращено производство по привлечению их к административной ответственности в связи с отсутствием состава правонарушения, поскольку на момент составления протоколов у них на руках имелись цифровые пропуска", - сказал он.

23 апреля сотрудники полиции задержали троих волонтеров, раздававших еду бездомным у Курского вокзала Москвы. Протоколы за нарушения самоизоляции были составлены в отношении волонтеров от организации "Курский вокзал. Бездомные дети" и храма Воскресения Словущего на Успенском вражке по ст. 6.3 КоАП ("Несохранение дистанции от других граждан более 1 м").