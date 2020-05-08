{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прекращены административные дела в отношении волонтеров, раздававших еду в центре Москвы

Полиция ранее составила в отношении них протоколы за нарушения самоизоляции

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Административные дела в отношении волонтеров, раздававших еду бездомным в центре Москвы, прекращены. Об этом ТАСС сообщил помощник настоятеля по социальному служению храма Воскресения Словущего на Успенском вражке Дмитрий Захаров.

"Мы были в ОАТИ (Объединение административно-технических инспекций города Москвы). В отношении волонтеров прекращено производство по привлечению их к административной ответственности в связи с отсутствием состава правонарушения, поскольку на момент составления протоколов у них на руках имелись цифровые пропуска", - сказал он.

23 апреля сотрудники полиции задержали троих волонтеров, раздававших еду бездомным у Курского вокзала Москвы. Протоколы за нарушения самоизоляции были составлены в отношении волонтеров от организации "Курский вокзал. Бездомные дети" и храма Воскресения Словущего на Успенском вражке по ст. 6.3 КоАП ("Несохранение дистанции от других граждан более 1 м").

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Власти Вологодской области восстановили размытые паводком дороги в Сямженском районе
Ранее вышедшие из берегов реки разрушили дорожное полотно в центре села Сямжа, которое находится близ федеральной трассы М-8
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС