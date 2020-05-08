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75-летие Победы

Музей современной истории России запустил к 75-летию Победы проект "Музей и война"

Проект основан на фондовых и архивных материалах об истории Музея революции СССР

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Государственный музей современной истории России запустил к 9 Мая специальный проект "Музей и война" о жизни музея революции СССР и его сотрудников во время войны. Он стал первым шагом к восстановлению историй работавших в музее фронтовиков, сообщает пресс-служба учреждения.

Проект основан на фондовых и архивных материалах об истории Музея революции СССР (бывшее название Музея современной истории России) и судьбах его сотрудников. "Проект посвящен людям, которые ушли из музея на фронт, и их коллегам, оставшимся в музее. Все они - наша гордость и часть музейной истории. Этот проект - дань их памяти и выражение признательности за труд", - отметил генеральный директор Музея современной истории России Ирина Великанова, чьи слова приводят в пресс-службе.

Сайт состоит из трех разделов. "Культурный фронт" рассказывает об истории Музея непосредственно в военный период и дает возможность познакомиться со списком сотрудников, ушедших на фронт. "Победители" - о первом послевоенном периоде в жизни музея и о сотрудниках-фронтовиках, пришедших работать после 1945 года. "Наследники Победы" - о современных выставочных и онлайн-проектах, посвященных 75-летию Победы, а также о родных и близких нынешних сотрудников.

По словам Великановой, сегодня полной информации обо всех воевавших и работавших в Музее сотрудниках нет. Это означает, что создание сайта - не завершение, а начало работы по восстановлению музейной истории этого периода. "Мы надеемся, что запуск проекта станет первым шагом к восстановлению историй работавших в музее фронтовиков. Он задуман как живой архив и будет наполняться новыми данными", - поясняет она.

Музей во время войны

Уже 23 июня 1941 года в главной инвентарной книге Музея появилась запись о первом экспонате - купленной в магазине листовке с текстом выступления по радио Вячеслава Молотова. А в июле 1941 года была развернута первая большая выставка "Великая Отечественная война советского народа против германского фашизма". Тогда же была проведена ускоренная эвакуация фондов в город Хвалынск. В пресс-службе рассказали, что в годы войны из музея на фронт ушли более 70 человек, почти никто из них не вернулся в 1945 году. В послевоенный период в учреждении работало более 100 бывших фронтовиков, в том числе один из директоров Музея революции СССР Федор Григорьевич Кротов.

"Благодаря труду сотрудников, работавших в музее в военные годы и в послевоенное время, фондовое собрание пополнилось уникальными подлинными предметами: личными вещами, документами, фотографиями, произведениями искусства - беспристрастными свидетелями эпохи. Эти предметы легли в основу одной из лучших музейных коллекций по истории Великой Отечественной войны", - заключили в пресс-службе.

Теги
Россия75-летие Победы
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