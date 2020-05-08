В Дагестане развернуто более 3 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 8 мая. /ТАСС/. Более 3 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19 развернуто в Дагестане, норматив в республике увеличен до 1 койки на тысячу населения. Об этом сообщается на сайте регионального министерства здравоохранения.

По последним данным, Дагестан занимает пятое место среди регионов России по числу заразившихся коронавирусом. В пятницу глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что обеспокоен ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции в Дагестане. Он подчеркнул, что специалисты Минздрава работают в республике совместно с представителями Роспотребнадзора. Мурашко отметил, что "регион вызывает дополнительные опасения по оказанию медицинской помощи и стабилизации ситуации".

"Согласно методическим рекомендациям Министерства здравоохранения России изначально было определено 0,5 коек на 1 000 населения. Однако, учитывая складывающуюся в регионе обстановку, норматив увеличен до 1 койки на 1 000 населения. В Дагестане развернуто 3 017 коек для лечения пациентов с COVID-19. Не менее 10% из них должны быть обеспечены кислородной подводкой, в Дагестане процент коек, которые удалось обеспечить кислородом выше нормативов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе совещания с руководителями медицинских организаций в режиме видеоконференции министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов поручил навести порядок в работе по ведению федерального регистра больных коронавирусом и обновлять данные в ежедневном режиме, что позволит оценивать качество оказания медицинской помощи на местах. "Кроме того, это важно для своевременной оплаты медработникам положенных им федеральных надбавок", - приводятся слова министра на сайте.

В региональном министерстве напомнили, что, согласно постановлению правительства РФ, на федеральные надбавки имеют право только те медработники, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом, и все заболевшие в обязательном порядке должны быть внесены в данный федеральный регистр.

Ранее глава Кировского района Махачкалы Салих Сагидов сообщил в Instagram, что двенадцать гостиниц и баз отдыха готовы предоставить в общей сложности почти 700 мест под размещение пациентов с коронавирусом и подозрением на него. По данным регионального оперштаба, за сутки в Дагестане зафиксировано 96 новых случаев заражения коронавирусом, в целом получены 2 468 положительных результатов, 17 человек умерли, 507 выздоровели. В республике обследованы 25 017 человек, находятся на изоляции 3 574 человека.