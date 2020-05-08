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Режим самоизоляции до конца мая или позже продлил каждый шестой регион РФ

Власти регионов продолжают вводить дополнительные меры для борьбы с коронавирусом

ТАСС, 8 мая. Власти 15 из 85 российских регионов к вечеру пятницы приняли решение продлить режим самоизоляции, ранее введенный из-за распространения коронавируса, до конца мая или позже. В каждом четвертом субъекте ограничения продолжают действовать до особого распоряжения, следует из заявлений региональных властей и подписанных ими нормативно-правовых актов.

Режим нерабочих дней, действующий в стране с 30 марта, с учетом майских праздников продлен по 11 мая. Режим самоизоляции, обязательный или рекомендательный, из-за распространения коронавируса ввели все регионы РФ.

В четверг о продлении самоизоляции после майских праздников объявили власти Москвы, до конца дня такое решение также приняли в Подмосковье, Калужской области. В этих регионах одни из самых высоких показателей по числу инфицированных, ограничения там продолжат действовать до конца мая.

При этом власти Вологодской области, где выявлено 253 случая заражения, пошли дальше и продлили режим самоизоляции и карантинные меры до 1 июля. Как пояснял губернатор, это необходимо из-за того, что при запуске промышленных предприятий количество людей на улицах и в общественных местах неизбежно вырастет.

В пятницу режим самоизоляции продлила еще часть российских регионов, в большинстве из них ограничения ввели до конца мая. При этом власти Хакасии, Свердловской и Пензенской областей пока продлили меры только до конца следующей недели. Решение о том, продолжат ли действовать ограничения или будут смягчаться, будет зависеть от ситуации с распространением инфекции.

Власти регионов продолжают вводить дополнительные меры для борьбы с коронавирусом. Так, масочный режим, обязательный или рекомендательный, уже установлен или начнет действовать в ближайшее время в 70 субъектах. В то же время регионы вводят и послабления для жителей: например, в Хабаровском крае разрешили прогулки в 500 метрах от дома, в Курской и Томской областях позволили заниматься спортом на улице. В части регионов с 12 мая сможет возобновить работу большинство организаций, но останутся закрытыми развлекательные учреждения, общепит.

О режиме повышенной готовности

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности. В течение трех дней практически все регионы России ввели аналогичные ограничения. Президент России Владимир Путин 28 апреля объявил 6-8 мая нерабочими днями. Таким образом, режим нерабочих дней с учетом праздников продлится по 11 мая.

В большинстве субъектов введен режим самоизоляции для граждан всех возрастов, за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов. При этом в некоторых регионах ограничения действуют только для определенной части населения, например, для лиц старше 65 лет и групп риска.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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