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Пандемия коронавируса нового типа

Трутнев поручил обеспечить безопасность вахтовой работы в условиях пандемии

Он также поручил разработать алгоритм действий на случай чрезвычайных ситуаций, когда под угрозой из-за коронавируса может оказаться значительное число человек

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил главам субъектов макрорегиона принять меры, чтобы обеспечить безопасность вахтовой работы в условиях распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы аппарата полпреда.

На Дальнем Востоке уже выявлены очаги коронавируса на предприятиях, которые используют вахтовый метод, например, на Чаяндинском месторождении в Якутии, где трудится около 10 тыс. человек.

"Практически в каждом регионе ДФО существует то или иное предприятие, работающее вахтовым методом. Нужно принять необходимые меры, чтобы места работы, стройки не стали источниками заражения коронавирусом, чтобы не приходилось потом решать проблему в рамках всей Российской Федерации. Например, в Якутии на стройках задействованы работники из 80 регионов", - сказал Трутнев на совещании с главами субъектов.

Вице-премьер добавил, что на территории Дальнего Востока вахтовый метод используют около тысячи предприятий, где работает порядка 150 тыс. человек. По его словам, чаще всего он применяется в Якутии, Бурятии, Забайкалье и на Камчатке. По данным Роспотребнадзора, регионам были направлены методические рекомендации, которые помогают организовать работу в вахтовых поселках в условиях распространения коронавируса. В частности, работников должны помещать в обсерваторы в месте прибытия, тестировать и только после этого вывозить в "чистые зоны".

По итогам совещания Трутнев поручил МЧС России разработать алгоритм действий на случай чрезвычайных ситуаций, когда под угрозой из-за коронавируса может оказаться значительное количество человек. "МЧС России должно уметь разворачивать госпитали с учетом текущей ситуации, когда возникают случаи заражения людей, привлеченных к работе вахтовым методом. Так, как это оказалось в Якутии, когда на месторождении в тайге находились 10 тыс. человек", - пояснил он.

Вице-премьер также поручил Росавиации обеспечить работу аэропортов при необходимости эвакуировать граждан. Минздраву России совместно с Роспотребнадзором поручено определить критерии обеспеченности вахтовых поселков необходимыми средствами защиты, медицинским оборудованием и персоналом в зависимости от численности работников, удаленности и иных условий. Они также должны помочь Камчатскому краю укомлектовать больницы врачами-инфекционистами и средним медицинским персоналом. Кроме того, Минздраву поручено проработать вопрос о строительстве госпиталя на 500 койко-мест из быстровозводимых конструкций в городе Свободном Амурской области, где сейчас ведется строительство крупных предприятий.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияЯкутияПандемия коронавируса нового типа
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