Москалькова просит Попову согласовать списки вахтовиков из Якутии для их вывоза домой

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой согласовать списки граждан для вывоза с Чаяндинского месторождения, где властями Якутии объявлен карантин из-за возникновения очага коронавируса, в другие регионы России. Соответствующая информация размещена в пятницу на сайте федерального омбудсмена.

По информации, представленной уполномоченному предприятием "ГазАртСтрой", приступившем к проекту обустройства месторождения в 2016 году, 10 мая планируется вылет авиарейсом сотрудников компании в Барнаул. Также в период с 9 по 12 мая ожидается вывоз работников в Челябинскую, Омскую, Оренбургскую, Новосибирскую, Кемеровскую, Иркутскую области и Республику Башкортостан.

"Учитывая обстоятельства, обратилась к руководителю Роспотребнадзора Анне Юрьевне Поповой с просьбой оказать содействие в оперативном согласовании списков граждан с Чаяндинского месторождения для осуществления их возврата к месту постоянного проживания", - говорится в сообщении со ссылкой на Москалькову. Отмечается, что она совместно с региональными уполномоченными по правам человека и органами власти находится постоянно на связи, готовы оказать необходимую помощь сотрудникам Чаяндинского месторождения.

Ранее власти Якутии сообщили, что рассчитывают вывезти 8,5 тыс. человек. Оставшаяся часть должна работать для обеспечения непрерывного производственного процесса. Карантин на Чаяндинском месторождении в Ленском районе был объявлен 17 апреля. Там расположены 34 вахтовых поселка подрядных организаций "Газпрома", где работают более 10 тыс. человек. На данный момент Роспотребнадзором подтверждено 42 случая заражения коронавирусом на месторождении. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил обеспечить все меры, чтобы остановить распространение инфекции.

Трутнев поручил Роспотребнадзору протестировать на коронавирус всех проживающих и работающих на объекте. Минздраву, МЧС необходимо организовать на месте полевой мобильный госпиталь, гарантировать наличие медоборудования, лекарств и средств индивидуальной защиты. С 1 мая там работает госпиталь МЧС на 12 койко-мест. Самолет МЧС также доставил туда полевой медпункт и пункт временного размещения на 125 мест.

Всего в Якутии зарегистрировано 437 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 69 человек, умерли четверо.