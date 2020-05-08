В Сербии представили почтовую марку в честь 75-летия Победы

БЕЛГРАД, 8 мая. /ТАСС/. Министр труда, занятости и по социальным вопросам Сербии Зоран Джорджевич представил в пятницу почтовую марку, выпущенную в честь Дня Победы и "Бессмертного полка". Презентация прошла во время состоявшейся в Белграде под его председательством конференции координаторов акции "Бессмертный полк".

"К сожалению, из-за эпидемии огромное число мероприятий в честь Дня Победы пришлось отменить. Однако в честь 75-летия Победы мы выпустили марку и конверт. Марка поступит в обращение завтра утром. Интересно, что это первая в мире марка в честь "Бессмертного полка", даже в России их пока не было", - сообщил министр.

Он показал координаторам акции марки и конверты, выполненные в двух вариантах - сербско-российском и сербско-английском. В обоих случаях в центральной части марки изображены шествие "Бессмертного полка" в Белграде и момент поднятия красного знамени над Рейхстагом с виньеткой в виде георгиевской ленты, зубцовка линейная, в блоке, номинал - 74 динара. Тираж марки - 25 тысяч экземпляров.

Как ранее сообщил ТАСС Джорджевич, с 2019 года "Бессмертный полк" в Сербии включен в список государственных мероприятий, которые теперь будут проходить ежегодно 9 мая.

Эта акция проводится в Сербии четыре года подряд. В 2019-м по улицам Белграда, несмотря на проливной дождь, прошли около 10 тысяч человек. Марши также состоялись в 12 городах республики, в том числе в Нови-Саде и Нише.

В Белграде в 2019 году прошла первая международная конференция "Память победителей" по инициативе общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России". В работе форума приняли участие около 100 организаторов шествия из 55 стран ближнего и дальнего зарубежья.