Число умерших с коронавирусной инфекцией в Москве превысило 1 тыс.

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Еще 54 пациента с коронавирусом умерли в Москве, сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

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"В Москве скончались 54 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 1 010 человек, у которых был подтвержден коронавирус.

Как сообщалось, всего на данный момент в Москве выявлено 98 522 случая инфицирования коронавирусом.