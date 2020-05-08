{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Число умерших с коронавирусной инфекцией в Москве превысило 1 тыс.

На данный момент в столице выявили 98 522 случая инфицирования коронавирусом
Описание
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Еще 54 пациента с коронавирусом умерли в Москве, сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В Москве скончались 54 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 1 010 человек, у которых был подтвержден коронавирус. 

Как сообщалось, всего на данный момент в Москве выявлено 98 522 случая инфицирования коронавирусом.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Молния
Источник: дело заказчика убийства Старовойтовой выделено в отдельное производство
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС