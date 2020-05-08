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Пандемия коронавируса нового типа

Власти КЧР направят на выплаты малообеспеченным семьям в период пандемии 21,8 млн рублей

Размер выплаты составит 5 тыс. рублей

ЧЕРКЕССК, 8 мая./ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) в период пандемии коронавируса поддержат более 4,3 тыс. малообеспеченных семей с пятью и более детьми выплатами по 5 тыс. рублей, всего на эти цели из республиканского бюджета направлено 21,8 млн рублей, сообщили в пятницу в Министерстве труда и социального развития КЧР.

"По инициативе Главы КЧР, в соответствии с распоряжением правительства КЧР... 4 302 семьи из Карачаево-Черкесской Республики получат по 5 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что для выплат из республиканского бюджета выделено 21,8 млн рублей. Единовременную денежную выплату получат малообеспеченные семьи с пятью и более детьми, матери-одиночки и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, состоящие на учете в управлениях труда районов и городских округов.

Ранее в Главном управлении республиканского отделения ПФР рассказали, что жители Карачаево-Черкесии подали более 5,5 тыс. заявлений на получение выплаты на ребенка до трех лет, по которым перечислено 33,5 млн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФОПандемия коронавируса нового типа
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