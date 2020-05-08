В Карелии безработным в пандемию предложат работу на строительстве дорог

ПЕТРОЗАВОДСК, 8 мая. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил привлекать к ремонту дорог в регионе студентов автотранспортного техникума и Петрозаводского госуниверситета, а также граждан, которые оказались без работы в период пандемии коронавируса. Пандемия привела к дефициту кадров в отрасли, сообщил у себя на странице "ВКонтакте" Парфенчиков.

"Сегодня, обсуждая эту проблему на совещании, предложил привлечь студентов автотраспортного техникума и ПетрГУ, а также жителей республики, которые сейчас оказались нетрудоустроены, на выполнение подрядных работ. Для студентов это будет не только полезная практика, но и возможность дополнительного заработка. Для рабочих - возможность освоить новую востребованную на рынке труда специальность", - говорится в сообщении.

В ближайшее время Минтранс Карелии должен организовать штаб, в том числе для взаимодействия с работодателями, чтобы определить, по каким специальностям и сколько не хватает людей. На текущий момент можно говорить о дефиците водителей, машинистов, плотников и слесарей-ремонтников, отметил глава Карелии.

Ранняя весна позволила начать дорожные работы в Карелии раньше обычного, уже в апреле. В 2020 году в республике планируют отремонтировать более 140 км региональных трасс и дорог в Петрозаводске. Кроме того, должны ввести в эксплуатацию несколько мостов. Работы продолжатся на дорогах Шуйская - Гирвас, Крошнозеро - Эссойла, а также на трассе на Суоярви. В столице Карелии Петрозаводске работы пройдут на 27 улицах и 18 тротуарах.