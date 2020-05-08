Трамп назвал имя сотрудницы пресс-службы Пенса, у которой обнаружили коронавирус

ВАШИНГТОН, 8 мая. /ТАСС/. Коронавирус нового типа был обнаружен у сотрудницы пресс-службы вице-президента США Майкла Пенса. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в пятницу.

О том, что у чиновника из аппарата Пенса обнаружен коронавирус, стало известно ранее в пятницу. Во время проходившей в пятницу встречи Трампа с законодателями-республиканцами в Белом доме один из журналистов попросил главу вашингтонской администрации привести подробности о ситуации с заболевшим.

"Я не так много знаю об этом. <...> Это чудесная молодая женщина. [Ее зовут] Кэти. Долгое время она очень хорошо проходила тесты [на коронавирус], и внезапно сегодня результат оказался положительным", - сказал Трамп.

"Она не контактировала со мной, проводила какое-то время с вице-президентом. Это человек из пресс-службы. <...> Майкл [Пенс] прошел тест <...>, результат отрицательный", - сказал Трамп.

Как уточняет телекомпания CBS, речь идет о пресс-секретаре Пенса Кэти Миллер.