ФРДВ вместе с крупными компаниями направил 950 млн рублей на борьбу с коронавирусом в ДФО

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) совместно с крупными компаниями направил 950 млн рублей на закупку средств защиты и прямую финансовую помощь дальневосточным регионам в условиях пандемии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полпреда в Дальневосточном федеральном округе (ДФО).

По поручению вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева на дополнительную помощь дальневосточным регионам в условиях пандемии из внебюджетных источников направят 1 млрд рублей. Средства выделяет ФРДВ совместно с крупными компаниями, реализующими инвестиционные проекты в округе.

"Федеральный центр оказывает поддержку регионам Дальнего Востока в борьбе с коронавирусом. Уже приняты решения о выделении регионам ДФО более 18 млрд рублей. Кроме того, за счет средств Фонда развития Дальнего Востока и Арктики и крупнейших компаний более 950 млн рублей направлены на закупку средств индивидуальной защиты для врачей, из них 300 млн рублей направлено в виде прямой финансовой помощи пяти наиболее нуждающимся регионам - Забайкалью, Бурятии, Камчатке, Магаданской области, Еврейской автономной области", - сказал Трутнев на совещании с главами регионов.

ФРДВ уже передал в дальневосточные регионы 82 тыс. защитных костюмов, сейчас поставки продолжаются. По данным полпредства, врачи на Дальнем Востоке получат еще 200 тыс. комбинезонов в течение мая, во второй половине месяца в макрорегион также поставят более 200 тыс. респираторов. По итогам совещания Трутнев поручил ФРДВ совместно с Минпромторгом России оперативно поставить дополнительные средства индивидуальной защиты в Забайкалье, чтобы покрыть их дефицит.

На совещании также рассмотрели обеспеченность регионов лекарствами, средствами защиты и профилактики в условиях коронавируса. Так, Минздраву России поручено до 15 мая рассмотреть и при необходимости скорректировать графики поставок лекарств в регионы ДФО, чтобы обеспечить достаточное их количество для лечения зараженных. Кроме того, по данным полпредства, в Забайкалье, Хабаровском крае, Амурской области сейчас недостаточно койко-мест с аппаратами ИВЛ.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 3,8 млн человек, более 260 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.