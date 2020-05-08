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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в мире за сутки выросло более чем на 87 тыс.

По данным ВОЗ, больше всего инфицированных и умерших в Европе

ЖЕНЕВА, 8 мая. /ТАСС/. Число инфицированных коронавирусом в мире выросло за сутки более чем на 87 тыс., превысив 3,7 млн. При этом количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 5 тыс. и приблизилось к 260 тыс., сообщила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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По состоянию на 11:00 мск 8 мая, в мире были зарегистрированы 3 759 967 инфицированных и 259 474 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 87 729, а умерших - на 5 429. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 654 345 и 152 179 соответственно. За 24 часа число заразившихся возросло на 28 308, а умерших - на 1 941.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились 1 586 129 человек, 87 930 умерли. По числу инфицированных (43 300) и умерших (3 126) за сутки этот регион превзошел Европу.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. По состоянию на 8 мая, там выявлено 237 323 инфицированных, зафиксировано 8 608 летальных исходов. За 24 часа число заболевших возросло на 8 125, умерли 143 человека.

Как следует из информации, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 1 215 571. Далее следуют Испания (221 447), Италия (215 858), Великобритания (206 719), Россия (187 859), Германия (167 300), Франция (135 980), Турция (133 721), Бразилия (125 218) и Иран (103 135).

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